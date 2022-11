Eccellenza, girone A: goduria Albignasego, anche il Camisano schiantato

Tabù trasferta sfatato in quel di Camisano. L'Albignasego centra la terza vittoria in sette giorni, si porta a 22 punti in classifica e si lancia nelle posizioni di vertice del girone A del campionato Eccellenza. Il 3 a 2 in terra vicentina è la prima vittoria fuori dal Montagna della stagione e fa il paio con il pareggio di due settimane fa contro l'Altavilla - oggi vittorioso in casa con l'ex capolista Ambrosiana - certificando una volta di più la forza dell'Albignasego e di una direzione tecnica con pochi eguali a queste latitudini. Anche contro il navigato Sabbadin, mister Antonelli mette il suo marchio sulla sfida, confermando in blocco la squadra vincente di mercoledì contro la Belfiorese.

Scelta vincente, perchè l'Albignasego subisce la rete di Rampazzo al 24', resiste alla buriana berica e a cavallo tra il primo e il secondo tempo ribalta il match. Il pareggio di Nacciarti al 44' arriva a coronamento di una bella azione collettiva, mentre le altre due reti sono su palla inattiva. Paganin al 47' si traveste da Palanca e segna direttamente su calcio d'angolo. Passano tredici minuti e questa volta è la zuccata di Thiam, sempre su azione da corner a mandare in orbita i padovani. Nel finale succede di tutto. Il neo entrato Chimento trova il gol della speranza a dieci minuti dalla fine. Bala non permette agli avversari di recuperare subito il pallone e ne esce un parapiglia, con il direttore di gara che sbatte fuori proprio il portiere dell'Albignasego. Gli ultimi giri di lancette sono sofferenza pura, ma l'Albignasego con una difesa a 5 strenua e feroce porta a casa tre punti di vitale importanza per le ambizioni di alta classifica.

Questo il tabellino della gara:

CAMISANO-ALBIGNASEGO 2-3

PRIMO TEMPO 1-1

MARCATORI al 24' p.t. Rampazzo (C), al 44' p.t. Nacciariti (A); al 2' s.t. Paganin (A), al 15' s.t. Thiam (A), al 40' s.t. Chimento (C)



ALBIGNASEGO (4-4-1-1)

Bala; Nacciariti, Zanforlini, Man.Cecconello, Victor Volpe; Paganin (dal 30' s.t Niero), Cecchele, Maniero (dal 41' s.t. Dal Canton, Thiam (dal 35' s.t. Potsi); Mugnai (dal 20' s.t. Boreggio); Mat.Cecconello

PANCHINA Berezynets, Moracci, Salvadori, Rosa, Sebben Masutti

ALLENATORE V.Antonelli

CAMISANO

Corà; Anostini, De Stefani (dal 25' s.t. Ghiotto), Pavan, Colman, Campesan, Faggin (dal 25' s.t Chimento), Giaretta, Volpato, Gusella, Rampazzo (dal 35' s.t. Sciancalepore)

PANCHINA Calabretta, Zanon, Bigarella, Luisotto, Mario, D'Anna

ALLENATORE M.Sabbadin

Arbitro: Schifone

Assistenti: Targa-Lorenzon

Espulso al 40' s.t. Bala (A) per comportamento non regolamentare a gioco fermo

Ammoniti Zanforlini (A), Maniero (A)