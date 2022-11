Eccellenza, girone A: il Pozzonovo c'è, buon pareggio a Camisano

Un tempo per ciascuno e alla fine tra Camisano e Pozzonovo finisce in parità 2 a 2 nella 18°giornata del campionato Eccellenza girone A. Gli uomini di Primavera non mollano contro i più quotati vicentini e portano a casa un punto di platino per la lotta salvezza biancoazzurra. Contro il grande ex Massimiliano Sabbadin, gli uomini della Bassa Padovana caricano senza timore reverenziale e trovano due reti nei primi 45 minuti. Al 24' sblocca su rigore Volpini, al 39' raddoppia Franchin con una splendido mancino ad incrociare. Nella ripresa il Camisano dimostra di essere una delle big del raggruppamento e con Rej Volpato ed Anostini rimette in sesto il risultato. Tra le due marcature beriche, giusto segnalare il palo di Volpini su punizione. Ancora una volta il Pozzonovo è in credito con la fortuna.

Questo il tabellino della gara:

CAMISANO-POZZONOVO 2-2

CAMISANO: Corà, Anostini, Midolati (26’ p.t. Faggin), Pavan (1’ s.t. Rampazzo), Colman Castro, Maistrello, Miola (1’ s.t. De Stefani), Bigarella (28’ s.t. Luisotto), Volpato, Gusella, Sciancalepore (19’ s.t. D’Anna). A disp. Calabretta, Campesan, Giaretta, Ghiotto. All. Massimiliano Sabbadin.

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry, Calì, Benucci (47’ s.t. Artuso), Di Bari, Gallina, Agostini (27’ s.t. Gallo), Badiello, Franchin, Volpini, Gherardo (46’ s.t. Boscain). A disp. Belluco, Convento, Violato, Bertipaglia, Biancato. All. Gianni Primavera.

ARBITRO: Lena di Treviso.

RETI: 24’ p.t. Volpini (rigore), 39’ p.t. Franchin, 3’ s.t. Volpato, 48’ s.t. Anostini.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso al 49’ s.t. Maistrello per doppia ammonizione. Ammoniti Bigarella, Colman Castro, Miola, Benucci, Volpini e Vanzato. Recuperi: 2’ e 6’.