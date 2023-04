Eccellenza, girone A: campionato sospeso fino al 30 aprile

Patatrac nel girone A del campionato Eccellenza: campionato fermo fino al 30 aprile. Una decisione che era nell'aria, ma che ha assunto i contorni dell'ufficialità nella mattinata odierna. Come comunicato dal Comitato Regionale Veneto che, "al fine di mantenere la contemporaneità delle ultime due giornate e in attesa del ricorso dell’Academy Plateola che verrà discusso dal Collegio di Garanzia del CONI il prossimo 26 aprile, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato la sospensione delle ultime due gare del Girone A di Eccellenza".

Prologo: il match in questione è l'oramai famoso Academy Plateola-Clivense, big match dello scorso gennaio terminato 3 a 0 sul campo in favore dell'Academy. La Clivense del presidente Sergio Pellissier ha poi lamentato un errore tecnico dell'arbitro: all'87' sul risultato di 3 a 0, il direttore di gara Oristanio ha infatti espulso dopo la seconda ammonizione Mioni del Plateola per un tocco di braccio in area, concedendo il rigore alla Clivense. Dal dischetto Venitucci ha realizzato il 3 a 1 all'88', ma solo in quel momento l'arbitro si è accorto che Mioni era ancora in mezzo al campo, dunque non era ancora uscito dopo l'espulsione. Il direttore di gara ha fatto ripetere il rigore, ma la seconda esecuzione dagli undici metri di Venitucci è stata fallita. Inizialmente il recupero era stato fissato per il 1° marzo, ma poi rinviato di una settimana in attesa del contro-ricorso del Plateola, respinto dalla Corte d'appello sportiva territoriale, con il CRV che di conseguenza aveva scelto l'8 marzo come nuova data di recupero. A quel punto il presidente Denny Bortoli ha deciso di ricorrere al Collegio di garanzia del Coni che darà risposta solo il 26 aprile. In tutti questi mesi il campionato è proseguito come se nulla fosse accaduto, con Plateola e Clivense sempre in attesa di una risposta definitva.

Alla fine è stata presa una decisione, per dirla alla Stanis La Rochelle, Pietro Sermonti nella fortunatissima serie TV 'Boris', "molto italiana". Fermi tutti quindi, almeno fino al 30 aprile. Con buona pace della posta in palio a tutti i livelli, primo posto, playoff e playout.

Ora si aprono due scenari. Il primo, qualora il Collegio del CONI confermasse le decisioni assunte dal Giudice Sportivo e dalla Corte Territoriale del CRV, dando ragione alla Clivense:

Domenica 30 aprile 2023 recupero Academy Plateola – FC Clivense; Mercoledì 3 maggio 2023 recupero 33^ giornata di ritorno (FC Clivense – Calcio Schio) in origine programmata per il 16 aprile 2023; Domenica 7 maggio 2023 recupero 34^ giornata di ritorno (Pescantina Settimo – FC Clivense) in origine programmata per il 23 aprile 2023; Mercoledì 10 maggio 2023 eventuali spareggi e/o, in assenza, 1^ gara play off; Domenica 14 maggio 2023 1^ gara play off (se in presenza di spareggi) e/o 2^ gara play off; Mercoledì 17 maggio 2023 2^ gara play off (se in presenza di spareggi).

In caso contrario, con il Collegio di Garanzia che dà ragione all'Academy Plateola, ecco l'altro sviluppo di fine stagione.

Domenica 30 aprile 2023 recupero 33^ giornata di ritorno in origine programmata per il 16 aprile 2023; Domenica 7 maggio 2023 recupero 34^ giornata di ritorno in origine programmata per il 23 aprile 2023; Mercoledì 10 maggio 2023 eventuali spareggi e/o, in assenza, 1^ gara play off; Domenica 14 maggio 2023 1^ gara play off (se in presenza di spareggi) e/o 2^ gara play off; Mercoledì 17 maggio 2023 2^ gara play off (se in presenza di spareggi).

In tutti casi, in questa baraonda, chi ci perde sono i tifosi e come al solito lo sport. Non una novità a queste latitudini, dopo il mancato riconoscimento in Serie D del Giorgione lo scorso campionato.