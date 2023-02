Eccellenza, girone A: Carlo Marzola (Ds Pozzonovo) "Pareggio risultato più giusto"

Quattro punti in due partite hanno restituito parzialmente il sorriso al direttore sportivo del Pozzonovo, Carlo Marzola. L'ultimo posto in classifica è ancora una dura realtà, ma gli uomini di Tentoni sono più vivi che mai, pronti a dare battaglia per mantenere la categoria. Queste le parole del responsabile dell’area tecnica biancazzurra

"Prima della gara avremmo probabilmente firmato per raccogliere un punto. Resta del rammarico per quel tiro di Cortella in pieno recupero, che avrebbe potuto darci una vittoria importantissima. L’Union Eurocassola ha confermato di essere una delle migliori squadre affrontate quest’anno e il risultato assume ancora più valore. Abbiamo rischiato poco, siamo sempre stati messi bene in campo: nella ripresa loro hanno alzato il ritmo, ma nel complesso direi che il pareggio è il risultato più giusto."