Eccellenza, girone A: Albignasego, che bella vittoria a Castelnuovo del Garda

L'Albignasego mette un mattone importantissimo per la sua salvezza, andando a vincere a Castelnuovo del Garda nel primo turno infrasettimanale del ritorno del campionato Eccellenza girone A. Il match winner è il solito Loris Thiam, abile al 20' a mettere il pallone alle spalle di Anderloni. In classifica gli uomini di Antonelli, autentica sorpresa del raggruppamento, si portano a 35 punti in coabitazione con lo Schio. Una posizione di classifica inaspettata ad inizio stagione, con la maggiore parte degli addetti ai lavori a sottovalutare le capacità del tecnico ex Chievo e dei suoi ragazzi terribili e puntualmente smentita. I playoff distano solo tre punti e sognare dalle parti del Montagna non costa veramente nulla con la salvezza oramai messa in tasca.

Il prossimo impegno dei granata è ancora in trasferta contro il forte Vigasio del neo tecnico Filippo Dimini.

Questo il tabellino della gara nel Garda:

CASTELNUOVO D.G.: Anderloni, Lorenzini, Inturri, Margotto, Rossi Edoardo (10' pt G. Rossi), Petillo, Aloisi (35' st Quintarelli), Oliboni, Bonfigli (18' st Melaca), Biasi (26' st Centomo), Maccarone. All.: Canovo.

ALBIGNASEGO: Bala, Nacciarriti, Boreggio, Paganin, Zanforlin, Man.Cecconello, Tagliaro (19' st Rossi), Cecchele (14' st Petrilli), Mat.Cecconello, (35' st Santi), Thiam (16' st Salvadori), Preknicaj. All.: Antonelli.

Arbitro: Liviero di Vicenza.

Reti: 20' pt Thiam

Note: ammoniti Bala, Paganin, Man.Cecconello, Preknicaj, G.Rossi.