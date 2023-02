Eccellenza, girone A: Pozzonovo, niente da fare contro la Clivense

Sconfitta a testa alta per il Pozzonovo di Tentoni contro la corazzata Clivense. Serve una colpo di testa di Florian per regalare i tre punti ai veronesi nella 26°giornata di campionato. Le buone notizie per la squadra di Allegretti finiscono qui. Il Pozzonovo, pur svolgendo una partita prettamente di contenimento e ripartenza, ha messo in difficoltà i ben più quotati avversari e solo la poca vena offensiva delle punte ha permesso alla Clivense di portare a casa l'intera posta in palio.



I padovani restano all'ultimo posto in classifica con 18 punti a meno sette dalla zona playout. L'impresa è di quelle disperate, ma il Pozzonovo visto in queste ultime giornate sembra una squadra pronta a giocarsi il tutto e per tutto.

Questo il tabellino della gara:

CLIVENSE-POZZONOVO 1-0

CLIVENSE: Pavoni, Fabris, Penazzi (38’ s.t. Momodu), Rossato (9’ s.t. Cissè), Dall’Ara, Tobanelli, Cibin, Kocic (9’ s.t. Antenucci), Florian (24’ s.t. Baleato Perez), Venitucci, Errichiello. A disp. Massalongo, Zanini, Massella. All. Riccardo Allegretti.

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry, Violato, Convento, Di Bari, Gallina, Gallo (16’ s.t. Gherardo), Favero, Franchin (24’ s.t. Marzola), Volpini (38’ s.t. Vita), Cortella. A disp. Belluco, Calì, Badiello, Bertipaglia, Benucci, Artuso. All. Davide Tentoni.

ARBITRO: Vacca di Bassano del Grappa.

RETE: 3’ s.t. Florian.

NOTE: Spettatori 500 circa. Ammoniti Dall’Ara, Tobanelli, Venitucci e Gallina. Recuperi: 1’ e 4’