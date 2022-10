Eccellenza, girone A: Corrado Salvatore (Albignasego) "Godiamo tanto quando non subiamo gol" 

Nel post gara del Montagna, ecco le dichiarazioni in esclusiva del difensore centrale dell'Albignasego Corrado Salvatore, ancora una volta il migliore in campo a coronamento di una settimana perfetta per la squadra di Antonelli, con 9 punti conquistati sui nove disponibili:

"Questo momento è merito di tutti. Abbiamo creato un grande gruppo quest'anno. C'è grande intesa con tutti, incluso chi non viene convocato, i magazzinieri, chi cucina per noi prima delle partite. Sembrano dettagli, ma fanno la differenza. Poi con mister Antonelli è dal 25 luglio che lavoriamo assieme. Alcuni concetti difensivi, ma non solo, ce li sogniamo anche di notte. Ce li ripete in continuazione. I risultati poi si vedono la domenica.

Con Mbiba e Manuel Cecconello abbiamo fatto alcuni mesi di rodaggio, ma ora ci troviamo a meraviglia. Siamo felici delle vittorie, ma se non subiamo reti, siamo ancora più felici. Godiamo tanto quando non subiamo gol. Se giochiamo bene in difesa non è comunque merito solo nostro, ma anche dei centrocampisti che si fanno il "c**o" e degli attaccanti che aiutano in fase di non possesso. Questi clean sheet sono da condividere con tutta la squadra, incluso chi subentra a gara in corso.

La più complessa delle tre vittorie di questa settimana? Per come ci siamo ripresi dico quella di mercoledì sera contro il Castelnuovo. Il motivo è semplice. Contro lo Schio, domenica scorsa, arrivavamo da una sconfitta e trovare gli stimoli era tassativo. Contro il Vigasio, una delle favorite per la vittoria finale, è facile essere motivati. Con il Castelnuovo abbiamo rischiato nel primo tempo e non eravamo i soliti. Poi abbiamo rimediato, ma sono stati tre punti che ci hanno fatto capire che potevamo divertirci in questi sette giorni.

Ora dobbiamo restare umili, senza esagerazioni. Siamo primi, ce lo godiamo, ma pensiamo a fare più punti possibili per salvarci e poi divertirci. Quest'anno è molto lunga, anche oggi abbiamo visto che c'è bisogno di tutti. Partire con il piede giusto è importante. Personalmente voglio migliorare le prestazioni dello scorso anno.

Contro un avversario come il Vigasio incosciamente dai sempre qualcosa in più. La cosa difficile ora sarà mantenerla in tutte le partite."