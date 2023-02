Eccellenza, Girone A: Di Bari (Pozzonovo) "Prendiamoci le responsabilità di questi risultati"

Quattro i punti di distanza dalla penultima piazza, occupata dal terzetto tutto veronese Belfiorese-Garda-Castelnuovo del Garda: un «gap» che il Pozzonovo deve assolutamente colmare per evitare la retrocessione diretta e approdare almeno ai playout. Un pensiero condiviso anche dal capitano di mille battaglie in maglia biancoazzurra, Andrea Di Bari, centrale tanto ruvido in campo, quanto pragmatico a parole.

"Non è un momento facile, ma dobbiamo compattarci ancora di più per tirare fuori tutto ciò che abbiamo – riconosce il centrale difensivo classe 1995 – Logicamente bisogna prendersi le responsabilità di questi risultati e di queste prestazioni, ma dobbiamo continuare a lottare e affrontare il rush finale a testa alta. Pensiamo ad affrontare una partita alla volta, senza guardare la classifica e puntando sempre a raccogliere il massimo."