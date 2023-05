Eccellenza, girone A: Di Bari (Pozzonovo) «La retrocessione è una sconfitta di cui dobbiamo fare tesoro»

Nell'ultima gara stagionale il Pozzonovo ha salutato l'Eccellenza con una sonora sconfitta, un pesante 4 a 0 sul campo del Vigasio. Partita ininfluente per la classifica e il risultato, che manda in archivio un decennio di brillante permanenza in quarta serie e schiude le porte alla Promozione, come riconosce il capitano Andrea Di Bari, classe 1995, che esprime così il suo pensiero sul percorso biancazzurro

«È stata una stagione molto difficile, iniziata male e finita male – le parole dell’ex difensore centrale di Abano e Piovese – Purtroppo non siamo mai riusciti a dare una vera “sterzata” al campionato e, alla fine, abbiamo pagato dazio. La retrocessione rappresenta sempre una sconfitta importante, ma dobbiamo tutti farne tesoro come esperienza: bisogna cercare di ricavarne insegnamenti positivi, perché è dai più grandi fallimenti che poi nascono i migliori successi. La Promozione 2023/2024 sarà quasi come un’Eccellenza: Arcella, Piovese, Pozzonovo, Rovigo, forse il Monselice se non verrà ripescato. Un campionato durissimo, ricco di grandi squadre con storia e tradizione».