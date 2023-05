Eccellenza, girone A: Albignasego, manca un punto per la salvezza con il 0-3 a Garda

Squadra in casa

Squadra in casa Garda

Scatto decisivo verso la salvezza per l'Albignasego di Antonelli. Dopo più di quattro mesi dell'ultima vittoria, nel turno infrasettimanale del 25 gennaio proprio contro il Castelnuovo DG, i granata raccolgono un preziosissimo 3 a 0 sul campo del Garda, già retrocesso. Un successo di capitale importanza perché, nonostante il digiuno di affermazioni, rinfocola le speranze di permanenza diretta in categoria, senza passare per i playout.

Merito della bella prestazione dei padovani, ma anche delle ottime notizie arrivate dagli altri campi, con la vittoria del Pescantina Settimo sul Castelnuovo e la sconfitta del Valgatara sul campo del Bassano di Glerean. Nell'ultima giornata basterà un punto in casa contro l'Eurocassola per la sofferta, ma meritata, salvezza.

In quel di Garda sblocca la partita ad inizio primo tempo Mattia Cecconello su calcio di rigore, raddoppia Salvatore poco prima dell'intervallo e chiude la contesa ancora Mattia Cecconello nella ripresa. Con la doppietta di oggi, il bomber granata sale a sei reti in campionato.