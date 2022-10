Eccellenza, girone A: ci pensa Poncia al 92', il Pozzonovo pareggia a Garda

Appuntamento con la vittoria rimandato per il Pozzonovo di Primavera, ma questo pareggio è una bella notizia per i padovani. Un 1-1 che premia la grande determinazione della compagine biancazzurra, trovatasi sotto in un match controllato per larghi tratti e caparbia ad agguantare il definitivo pareggio in pieno recupero dopo aver pure fallito anche un calcio di rigore. Il Garda, oltre alla rete di Turrini, ha fatto poco per meritare i 3 punti. Fa tutto Poncia alla fine dei conti. L'ex United Borgoricco Campetra tra il 90' e il 92' sbaglia il rigore del pari e poi si mette in proprio, trovando la zampata vincente. Da 0 a 100 sola andata per un attaccante che si sta mettendo in mostra in quest'avvio stagionale e con Franchin forma una delle coppie d'attacco più interessanti del campionato.

La classifica per i padovani non è delle migliori, ma con il turno di riposo già svolto, per i ragazzi di Primavera l'auspicio è quello di crescere. Magari fin dalla prossima settimana contro lo scalpitante Eurocassola, terzo in classifica e voglioso di riprendere il cammino verso i piani alti della classifica del girone A.

Ecco il tabellino della gara nel veronese:

GARDA-POZZONOVO 1-1

GARDA: Carletti, Montresor, Chiappini, Paluzzano, Donkor, Turrini, Zoccatelli (33' s.t. Andreoli), Bresaola, Farias (16' s.t. Zampini), Forgia (33' s.t. Aloisi), Bridi. A disp. Bianchi, Merli, Marini, Bentivoglio, Cazzola, Galazzini. All. Luca Bozzini.

POZZONOVO: Vanzato, Calì (37' s.t. Violato), Artuso, Benucci, Di Bari (16' s.t. Et Tahiry), Gallina, Boscain (16' s.t. Convento), Badiello, Poncia, Ruiz (8' s.t. Gallo), Bertipaglia (1' s.t. Franchin). A disp. Belluco, Gherardo, Pavan, Rizzieri. All. Gianni Primavera.

ARBITRO: Salomone di Bari.

RETI: 45’ p.t. Turrini, 47’ s.t. Poncia.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Chiappini, Paluzzano, Donkor, Turrini e Carletti. Recuperi: 1’ e 4’.