Eccellenza, girone A: l'Albignasego al primo posto, anche il Vigasio cade al Montagna

L'Albignasego completa la settimana perfetta e porta a casa altri tre punti in classifica, portandosi al primo posto in classifica. Gli uomini di Antonelli centrano il terzo 1 a 0 consecutivo: per la serie massima resa, con il minimo sforzo. Ancora una volta a fare la differenza è la difesa con Salvatore e Manuel Cecconello, ancora una volta i migliori in campo. Un vero peccato che questo Albignasego debba riposare, ma sicuramente c'è tanto da esultare dalle parti del Montagna.

Ultima giornata di squalifica per Antonelli, tecnico dell'Albignasego. La gara è particolarmente maschia, vivace per toni agonistici e tecnici. Thiam e Masutti vanno vicini alla rete nei primi 20', Marchesini risponde poco dopo impensierendo Nel complesso le due squadre si equivalgono, con un Albignasego più dinamico che si fa preferire per sensazione di periocolosità, mentre il Vigasio gestisce contenendo facendo possesso.

L'equilibrio è sovrano sino al 41'. Volpe crea, Thiam rifinisce, Mugnai dal centro dell'area di rigore stoppa e con il collo destro non lascia scampo a Vencato. Per il toscano prima rete stagionale e per l'Albignasego quinto marcatore differente in queste prima cinque giornate di campionato. La ripartenza devastante dell'Albignasego ha messo a nudo la lentezza del settore destro del Vigasio, dove Malagnini, in avvio d'azione sul gol, ha dimostrato di andare ad almeno due velocità differenti rispetto al brasiliano dell'Albignasego.

Nella ripresa Marchesini sfiora il pareggio in apertura. È il segnale. Il Vigasio non ci sta a perdere, anche se l'Albignasego quando si spinge in avanti è sempre pericoloso, soprattutto con Thiam. Intorno alla metà del tempo Nacciariti chiama, Marchesini risponde. La gara si alza di tono, anche se vere e proprie occasioni da rete si contano sulle dita di una mano. Varano è forse quello che ci va più vicino, ma l'Albignasego, nonostante la perdita del capitano Mbida, regge.

Queste il tabellino della gara del Montagna:

ALBIGNASEGO-VIGASIO 1-0

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Mugnai al 41' p.t. (A)

ALBIGNASEGO (3-4-2-1)

Bala 6; Salvatore 7,5, Mbida 6,5 (dal 10' s.t. Zanforlini 6,5), Man.Cecconello 7; Cecchele 6,5, Tagliaro 6,5, Nacciariti 6,5, Volpe 6,5; Thiam 7 (dal 41' s.t. Scarin s.v.), Masutti 6 (dal 27' s.t. Niero 6); Mugnai 6,5 (dal 14' s.t. Mat.Cecconello 6)

PANCHINA Gobbo, Maniero, Moracci, Rosa, Gomiero

ALLLENATORE Margherita (squalificato Antonelli) 6,5

VIGASIO (4-3-1-2)

Vencato 6; Malagnini 5, Delgado 6, Menini 6, Stratu 5,5 (dal 32' s.t. Varano); Miotto 5 (dal 14' s.t. Mattea 6), Soria 5 (dal 1' s.t. Meneghini 6), Tomasini 6; Multari 5 (dal 8' s.t. Vasta); Rodriguez 5,5 (dal 8' s.t. Zanetti 5,5), Marchesini 6,5

PANCHINA Bonadiman, Borin, Grassi, Fiorentino, Varano

ALLENATORE Spinale 5,5

ARBITRO Malagnino di Castelfranco 7

ASSISTENTI Caricati - Bortoluzzi

AMMONITI Soria (V), Nacciariti (A) per gioco scorretto; Mugnai (A), Menini (V), Mattea (V) per comportamento non regolamentare

NOTE 150 circa. Tiri in porta 4-3. Tiri fuori 1-5. In fuorigioco 0-1. Angoli 1-4. Recuperi: p.t. 1?, s.t. 6?