Eccellenza, girone A: l'arbitro del Mestrino Rubano

Il pareggio dal sapore brodino contro il Pescantina Settimo è da derubricare ad episodio o qualcosa si è inceppato in quella splendida macchina di calcio che risponde al nome di Mestrino Rubano? Domenica alle 14:30 al Bertocco la risposta contro il Montorio, squadra veronese velenosa e assolutamente da rispettare. Gli uomini di mister Paese sono reduci dalla vittoria prestigiosa in campionato contro il Vigasio e vogliono ripetersi anche in terra patavina. Dal canto proprio, i ragazzi di Bernardi, finalmente con una settimana tipo di lavoro alle spalle, sono pronti a rendere complicato il cammino degli scaligeri.

Appuntamento alle 14.30 domenica 28 novembre allo Stadio Bertocco di Mestrino. Il direttore di gara sarà Adis Kurti di Mestre. I suoi assistenti saranno Mateo Sadikaj di Mestre e xxx di xxx.



Pietro Fortugno

Mestre