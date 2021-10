Eccellenza, girone A: l'arbitro della sesta giornata del Mestrino Rubano

Una settimana per ricaricare le forze e ripartire per il Mestrino Rubano, una delle note più liete del girone A Eccellenza. di questo avvio di stagione del girone A del campionato Eccellenza. L'avversario della sesta giornata di campionato è il Team Golosine, indietro in classifica a quota 4 punti rispetto ai 6 del Mestrino Rubano e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Vigasio per 4 a 2.

Appuntamento alle 15.30 domenica 24 Ottobre ancora allo Stadio Bertocco di Mestrino. Il direttore di gara sarà Andrea Venturato di Bassano del Grappa. I suoi assistenti saranno Nicola Tinazzo di Rovigo e Lorenzo Tosello di Castelfranco Veneto.