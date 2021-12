Eccellenza, girone A: la designazione arbitrale del Mestrino Rubano

La sconfitta contro gli invicibili del Villafranca Veronese è alle spalle ed ora è in arrivo un impegno casalingo molto complesso per il Mestrino Rubano nella dodicesima giornata di campionato. Contro il Montecchio Maggiore servirà la migliore versione possibile dei Bernardi Boys incappati in un piccolo trend negativo in termini di risultati assolutamente comprensibile e fisiologico, dopo l'ottimo avvio stagionale. L'uscita dalla Coppa Italia-Veneto sicuramente è stata assorbita al meglio, anche perché contro il Portomansué i padovani se la sono giocata ad armi pari. Dettaglio non proprio banale, contro una delle squadre più forti dei tre gironi. Ora è il momento di ripartire, anche se il Montecchio è un avversario molto difficile da affrontare e galvanizzato dalla qualificazione in finale di Coppa ai danni del Giorgione.

Appuntamento alle 14.30 domenica 12 dicembre al Bertocco di Mestrino. Il direttore di gara sarà Luca Simeoni di Conegliano. I suoi assistenti saranno Elia Betello di San dona' di Piave e Riccardo Liotta di San dona' di Piave.