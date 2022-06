Eccellenza, girone A: anche Lovison del Mestrino Rubano con la Rappresentativa Under 15 regionale

Anche Riccardo Lovison, classe 2007 del Mestrino Rubano è stato selezionato per partecipare al Torneo Nazionale nella Rappresentativa Regionale Under15. Il Torneo si sta svolgendo in Liguria a Pietra Ligure provincia di Savona sino a sabato 4 giugno 2022.

Come per il caso del Campodarsego, la ciliegina sulla torta per l'annata del Mestrino Rubano, efficiente con la Prima Squadra, ma estremamente attento anche al settore giovanile.