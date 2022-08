Eccellenza, girone A: Mestrino Rubano, le amichevoli in programma dei biancoazzurri

È ufficialmente partita la stagione del Mestrino Rubano, compagine militante nel campionato Eccellenza girone A. Per gli uomini di mister Bernardi un compito non facile: ripetere lo splendido quarto posto della scorsa annata. Lo dovrà fare senza i due Scapin, approdati entrambi al Cartigliano in Serie D, e soprattutto senza Salata, che ha ceduto alle lusinghe dell'ambizioso Bassano di Ezio Glerean. Il presidente Stefani e il direttore generale Lucchini non sono tipi da piangersi addosso ed hanno regalato a mister Bernardi una rosa ricca di talento e gioventù. In porta si è andati sul sicuro con Corasiniti, ex Robeganese, mentre per la difesa c'è il classe 2000 ex Arcella Paccagnella. Radoni ed Edoardo Pavanello sono attesi a confermare le belle cose fatte vedere con Abano e Camisano, mentre in attacco la scommessa Tamponi è tutta da decifrare.

In attesa della Coppa Italia Eccellenza, al via il 28 agosto, il programma delle amichevoli biancoazzurrre è composto dal vernissage al Nuovo Comunale di Este contro i padroni di casa di mister Pagan, mentre il 20 agosto c'è il torneo casalingo Trofeo Bertocco con Abano e la Primavera del Cittadella.