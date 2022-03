Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano ingrana la quinta, anche il Cologna Veneta abbattuto

Squadra in casa

Squadra in casa Mestrinorubano

Il Mestrino Rubano sa solo vincere e conquista la quinta vittoria di fila nel campionato Eccellenza girone A. Strepitosi gli uomini di mister Bernardi, dominatori del match e sempre più vicini al quinto posto in classifica. Un rendimento spettacolare di Salata e compagni, oramai vera e propria mina vagante di questo raggruppamento, in grado di vincere contro chiunque. Sognare ora, è esecizio lecito, perché il quinto posto occupato dal Pescantina Settimo dista appena un punto e domenica prossima c'è lo scontro diretto con la Belfiorese, quarta, a 37 punti.

LA CRONACA

I padroni di casa provano subito a dettar legge con Salata al 16', ma il suo tiro è parato in uscita da Fattori. Sono solo le prove generali per il vantaggio al 23', con un contropiede rapidissimo finalizzato dal solito Salata, capace di battere Fattori con un rasoterra angolato. Il primo tempo termina qui, e nella ripresa il Cologna cerca di pareggiare. Carollo è superbo al 60' su Borgatti, mentre al 67' sono i locali a farsi vedere dalle parti di Fattori con Scapin, ma il portiere ospite si supera. Anche qui è solo questione di minuti per la rete del Mestrino Rubano, che arriva puntuale al 77', quando Tresoldi insacca sotto la traversa alle spalle di Fattori. Il Cologna nel finale vuole il gol della bandiera, ma Borgatti è poco fortunato, quando il suo tiro colpisce l'esterno del legno.

Ecco il tabellino della gara di Mestrino Rubano:

Mestrino Rubano: Carollo, Andreasi, Asoletti (40’st Crivellin), Fantin, Meneghello, Racu, Salata (42’st Paniconi), Tresoldi, ScapinT.(37’st Nalesso), Scapin G., Bassi (17’st Poli). All.: Bernardi

Cologna: Fattori, Mosele, Pastorello (40’st Pellizzari), Crivellaro, Contini (27’stKerezovic), Greghi, Braggio, Maggio (25’st Marostica), Gasparetto, Borgatti, Montemezzo (36’st Dal Lago). All.: Cortellazzi

Arbitro:Rajivdi Treviso

Reti: 23’ Salata, 77' Tresoldi

Ammoniti: Montemezzo