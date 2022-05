Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano pone le basi per la stagione 2022-2023

Anche il Mestrino Rubano non sta a guardare. La società padovana, militante in Eccellenza girone A, dopo l'incredibile quarto posto, ha già posto le basi per confermarsi anche la prossima stagione. Confermato mister Massimo Bernardi alla guida della prima squadra anche nel 2022-2023 insieme a tutto il suo staff composto da Emanule Babetto, Alberto Griggio e Franco Nalesso.

Oltre alla direzione tecnica, il direttore sportivo Lucchini pensa anche alla rosa da mettere a disposizione di Bernardi. Va in questo senso la riconferma del roccioso Gianluca Meneghello, uno dei leader tecnici ed emotivi della rosa biancoazzurra.