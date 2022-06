Eccellenza, girone A: Mestrino Rubano senza sosta, ecco Andreasi, Racu e Poli

Il Mestrino Rubano, la grande sorpresa del campionato Eccellenza girone A, sta evidentemente facendo le cose per bene anche in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Lucchini è molto attivo soprattutto sul fronte conferme, per cercare di offrire a mister Bernardi, la base più consolidata possibile per ripartire con il medesimo sprint anche ad agosto. In questo senso sono da leggere i rinnovi dei due difensori Andreasi (classe 2001) e Racu (classe 2004), oltre a quello del guizzante Poli (classe 2002). Ques'ultimi due rientrano nelle liste under e torneranno molto utili nei piani tattici del tecnico biancoazzurro.