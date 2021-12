Eccellenza, girone A: Mestrino Rubano, il punto di fine anno

Una prima parte di stagione per il Mestrino Rubano a due facce. Le prime sette partite di girone A da incorniciare, con un solo passo falso contro il fortissimo Vigasio e condite da 3 vittorie e 3 pareggi. Poi, in concomitanza con l'andata della semifinale di Coppa Italia Veneto Eccellenza, ecco spegnersi la luce per gli uomini di Bernardi. Nelle ultime sei partite disputate in campionato solo 2 pareggi raccolti e quattro sconfitte subite. E se da un lato le cadute con Villafranca e Montecchio, rispettivamente prima e seconda del girone ci possono ancora stare, stonano le sconfitte contro il Garda, nell'ultimo match prima di Natale, per non parlare della caduta casalinga contro la Belfiorese. Un vero peccato per una deb della categoria che stava dimostrando tutto il suo valore, mettendo in mostra individualità importanti come Nalesso, i due Scapin, solo per citarne alcuni. Un collettivo coeso e compatto, che dopo l'uscita dalla Coppa Italaia Veneto ha perso un po' la sua bussula. Obiettivo dal 9 gennaio in poi, ritrovare il piglio delle prima giornate e soprattutto incamerare quanti più punti per mettersi in salvo il prima possibile. Poi il tempo per levarsi qualche soddisfazione, sicuramente arriverà.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Mestrino Rubano:

9° posto in classifica

3 Vittorie, 5 Sconfitte, 5 Pareggi

17 gol fatti 16 gol subiti

Bilancio casalingo:

1 Vittoria 3 Pareggi 2 Sconfitte

Vittoria Pareggi Sconfitte Media punti: 1 pt

Gol Fatti: 8

Gol Subiti: 7

Bilancio fuori casa:

2 Vittorie 2 Pareggi 3 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 1,14 pt

Gol Fatti: 9

Gol Subiti: 9

I minuti dei gol fatti dal Mestrino Rubano

5 1'-15', 1 16'-30', 2 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 5 46'-60', 1 61'-75', 3 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Campodarsego

4 1'-15', 1 16'-30', / 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 4 46'-60', 3 61'-75', 4 76'-90'

I marcatori in campionato: