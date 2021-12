Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano non sa più vincere, gode il Garda

Altra sconfitta per il Mestrino Rubano nella giornata conclusiva del girone d'andata dell'Eccellanza gruppo A. I padovani, dal post semifinale di andata della Coppa Italia Eccellenza, vivono un momento molto difficile in termini di risultati ed anche prestazioni. La classifica resta rassicurante, ma rilassarsi troppo potrebbe essere un errore fatale. Meglio rimettersi con le gambe in spalla per il Mestrino Rubano, autententica sensazione - in positivo - della prima parte dell'anno ed oggi alla ricerca di se stessa. La sosta natalizia arriva al momento propizio, non c'è che dire.

LA CRONACA

I rossoblù comincia bene, anche se è il Mestrino Rubano a costringere al miracolo Carletti, sulla conclusione di Gianmarco Scapin. Siamo al 5'. Passano sette minuti e i veronesi passano. Sgroppa di Chesini, cross al centro per Rebbas, che è abilissimo a infilare Guadagnin. Il gol sveglia gli uomini di Bernardi e al 34' ecco un'altra occasione per i padovani, con la traversa colta di testa da Thomas Scapin. Si riparte nella ripresa con gli stessi 22 in campo e dopo cinque minuti pareggia il Mestrino Rubano. Fallo di mano di Paluzzano e Gianmarco Scapin dagli 11 metri non lascia scampo a Carletti. Il Garda non rinuncia ad attaccare e al 71' viene premiato. Zampini in area viene steso e Turrini dal dischetto è una sentenza. Nel finale c'è ancora gloria per Carletti, con una super paratona sul solito Thomas Scapin.

Ecco il tabellino della gara del Cometti di Garda:

GARDA: Carletti, Bernardi, Begalli, Turrini, D'Acquino, Paluzzano, Chesini, Zampini, Ionita, Rebbas, Spinelli. A disposizione: Bianchi, Galazzini, Braga, Capu Stoica, Aldrighetti, Rossi, Karas, Baha Dankor. All.: Fattori.

MESTRINO RUBANO: Guadagnin, Andreasi, Asoletti (dal 35' s.t. Cavallini), Fantin, Villatora, Ruzza, Bassi (dal 25' s.t. Poli), Tresoldi, Scapin Thomas, Scapin Gianmarco, Salata (dal 10' s.t. Nalesso). A disposizione: Carollo, Meneghello Alberto, Paniconi, Venturini. All.: Bernardi.

Arbitro: Rosini di Vicenza

Marcatori: 12' Rebbas, 50' rig. Scapin Gianmarco, 71' rig. Turrini

Ammoniti: Fantin (M), Scapin Gianmarco (M)