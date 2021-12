Eccellenza, girone A: niente da fare per il Mestrino Rubano, al Montecchio basta un gol

Prosegue il momento non felicissimo in termini di risultati per Il Mestrino Rubano, che soccombe per 1 a 0 in casa contro il Montecchio Maggiore. Il rammarico è tanto per gli uomini di Bernardi, capaci di giocarsela ad armi pare contro una delle corazzate di questo incredibile girone A dell'Eccellenza 21/22. La distanza di sicurezza dalla zona pericolosa per il Mestrino Rubano c'è, ora oltre al gioco c'è da ritrovare anche la via della vittoria che manca da più di un mese.

LA CRONACA

Il Mestrino Rubano parte forte, senza timore reverenziale. Con il solito 4-2-3-1 di bernardiano stampo, i padroni di casa fanno impazzire i vicentini. Nalesso per Poli, tiro di quest'ultimo palla alta di un soffio. Siamo al 19'. Passano due minuti ed ecco Guccione, abile a sfruttare uno sfondamento di Dal Dosson, ad incrociare con il mancino, ma anche questa volta il pallone va alto sopra la traversa. Il match è vivo e pieno di spunti interessanti. Le occasioni da gol latitano, ma il pubblico apprezza lo spettacolo. Si va al riposo sullo 0 a 0. Il gol è nell'aria ad inizio ripresa e lo trova il Montecchio. Montagnani crossa per Guccione, che sale in cielo e scaraventa di testa la rete del vantaggio vicentino. Il colpo è difficile da digerire per Poli e compagni. Bernardi cerca di ravvivare la gara con i cambi, ma per il Mestrino Rubano la via della porta resta stregata. Tanto rammarico per i padovani, protagonisti di un ottimo primo tempo, ma incapaci di reagire nella seconda frazione alla rete di Guccione.

Ecco il tabellino del Bertocco di Mestrino:

MESTRINORUBANO (4-2-3-1): Carollo, Villatora, Meneghello, Fortini (69’ Andreasi), Asoletti; Fantin, Tresoldi; Poli (69’ T. Scapin), G. Scapin, Salata (80’ Bassi); Nalesso (69’ Nassivera). Allenatore Bernardi

MONTECCHIO (4-3-3): Saggioro, Bernardinello, Meggiolaro, Equizi, Dal Dosso; Pegoraro, Dalla Fontana (63’ Mattioli), Talarico; Casarotto (89’ Fortuna), Guccione (89’ Pennacchio), Montagnini. Allenatore Coppola.

Arbitri: Simeoni di Conegliano

Rete: 55’ Guccione

Ammoniti: Meneghello, Pegoraro, Mattioli

Recuperi: 1’ e 5’.