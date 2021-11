Eccellenza, girone A: pari beffardo per il Mestrino Rubano, Montorio mai domo

Il Mestrino Rubano butta via nei minuti di recupero una vittoria già sua contro il Montorio e rimanda l'appuntamento con i 3 punti. Devastanti le disattenzioni ed ingenuità difensive dei ragazzi di Bernardi. Il 2-2 finale è un boccone amaro da digerire, ma sicuramente sarà tutto fieno in cascina per il futuro dei patavini

LA CRONACA

Il canonico 4-4-2 di mister Bernardi ritrova in campo dal 1' Nalesso e Scapin, con Salata e Bassi esterni offensivi con licenza di segnare. Sembra di vedere il Chievo di Del Neri in certi frangenti, tanta è bella ed ariosa la manovra del Mestrino Rubano. I gol sono il naturale approdo ad un approccio di gioco fin da subito convincente. Al 12' corner dalla destra, Nalesso gira al volo, Maragna respinge e sul tap-in è un gioco da ragazzi insaccare per Thomas Scapin. Caputi su punizione coglie il palo, ma è l'unico squillo del Montorio nel primo tempo. Ancora Nalesso va vicino alla marcatura alla mezz'ora, ma Maragna si erge a super protagonista. Nella ripresa il match diventa ancora più bello. Prima Carollo nega il gol a Vesentini e un minuto dopo, al 48' ecco il raddoppio del Mestrino. Ancora una volata di Bassi che cambia gioco sull'accorrente Thomas Scapin che di prima manda in porta Salata per il 2 a 0. Sembra tutto in archivio, invece il Montorio non si arrende e al 57' riapre il match con Vesentini e al 92' su corner ecco la beffa. Lavagnoli da fuori area coglie un insperato, ma tutto sommato giusto per quanto visto nella ripresa. 2-2.

Ecco il tabellino del match:

MESTRINO RUBANO: Carollo, Villatora, Asoletti (65’ Nassivera), Tresoldi, Menghello, Fortini, Nalesso (89’ Paniconi), Bassi, T. Scapin (65’ Andreasi), G. Scapin, Salata. All. Bernardi.



MONTORIO: Maragna, Bonetti (55’ Meneghelli), Stavarachi, Menini, Zocca, Giacomi, Porcelli (70’ Lavagnoli), Tenaglia, Vesentini, Caputi (77’ Brizzi), Cardioli. All. Paese.

Arbitro: Kurti di Mestre.

Reti: 12’ T. Scapin, 48’ Salata, 57’ Vesentini, 92’Lavagnoli.

Ammoniti Asoletti e Giacomi

Recuperi: 0’ e 4’.