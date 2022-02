Eccellenza, girone A: ritorno alla vittoria per il Mestrino Rubano, Mozzecane ko

Il Mestrino Rubano c'è. Gli uomni di Bernardi tornano a sorridere in campionato dopo un digiuno di vittorie lunghissimo. L'ultima risaliva all'8 novembre. Lo fanno contro un Mozzecane coraggioso nel secondo tempo, ma incapace di trovare contromisure nella prima parte di gara ai padovani, finalmente vincenti e che si mettono alle spalle un brutto periodo di risultati.

LA CRONACA

È una gara tirata, scorbutica. Il Mestrino Rubano parte meglio, ma il Mozzecane si difende con ordine. Serve la giocata per far saltare il banco e al 37' arriva puntuale. Salata si beve mezzo Mozzecane sulla destra e serve al centro il ben appostato Nalesso, che con il piatto batte Gottardi. Pasano tre minuti e arriva il raddoppio. Allepo allegerisce su Gottardi, Nassivera va in pressing sull'estremo difensore inducendolo all'errore e insaccando di furbizia il due a zero. Nella ripresa i cambi danno brio alla spinta scaligera e Turrini, a metà ripresa, sfrutta una spizzata di Boseggia per battere Carollo: è il gol che riapre la partita. Il Mozzecane getta il cuore oltre l'ostacolo, ma il Mestrino Rubano è coeso e compatto, concedendo poco ai veronesi nel forcing finale.

Ecco il tabellino della gara di Mestrino:

MESTRINO RUBANO: Carollo, Venturini (15' st Asoletti), Andreasi (40' st Ruzza), Tresoldi, Meneghello Gianluca, Villatora, Salata, Fantin, Nalesso (36' st T. Scapin ), G. Scapin , Nassivera (15' st Semenzato). All. Bernardi

MOZZECANE: Gottardi, Cinti, Penazzi, Mazzi (12' st Kevin Turrini), Dalla Pellegrina, Allepo (47' st Gordi), Filippini, Treccani, Forcinella, Battilana (36' st Corti), Salvini (8' st Boseggia). All. Miletto

Arbitro: De Martino

Reti: 37' Salata, 40' Nassivera, 64' Turrini