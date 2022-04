Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano suona la settima, Pescantina Settimo sconfitta, ora è 4°posto

Il Mestrino Rubano in questo girone di ritorno sa solo vincere e contro la Pescantina Settimo centra la settima affermazione consecutiva. 3 a 1 maturato nel finale grazie al duo Semenzato-Thomas Scapin, in grado di far saltare il banco in un match divertente, combattutto e aperto ad ogni risultato. Ora il quarto posto in classifica per i ragazzi di mister Bernardi è pura realtà. Le corazzate Villafranca, Montecchio e Vigasio sono irraggiungibili, ma nel campionato dei terrestri, i biancoazzurri dimostrano di essere un team di valore, idee e con una società attenta e sana, dettaglio non banale in queste categorie.

LA CRONACA

Tanta intensità sin dalle prime battute, con i veronesi che si fanno preferire in termini di manovra, ma padroni di casa cinici nel sfruttare le occasioni a disposizione. Dopo un paio di brividi a firma Brito e Fiumicetti, i locali passano con Fantin al 12', abilissimo a sfruttare al meglio una perfetta assistenza di Salata. La rete non fa demordere i veronesi, che costringono al miracolo Carollo al 20' su Lavarini. Il pareggio è questione di minuti, esattamente tre, ed arriva grazie a Cappelletti. Riequilibrata la gara, le due squadre si affrontano a viso aperto e con menta libera. Cappelletti al 26' ha ancora la palla giusta, ma il suo pallone lambisce la porta di Carollo. Nella ripresa i padovani si sistemano in campo con più ordine e all'88', da grande squadra, trovano il guizzo con Semenzato. Mazzata clamorosa per la Pescantina, che due minuti dopo subisce la terza marcatura con Thomas Scapin, abile di testa a superare Boschini. A Mestrino e Rubano si sogna ad occhi aperti e si fa la storia. Il quarto posto ora è pura realtà.

Ecco il tabellino della gara di Mestrino:

Mestrino Rubano: Carollo, Racu (13’ st Venturini), Asoletti (34’ pt Andreasi), Fantin (37’st Semenzato), Meneghello, Villatora, Poli (20’st Nalesso),Tresoldi, Scapin T, Scapin G, Salata. AllBernardi.

Pescantina Settimo: Boschini, Lavarini (31’ st Piacenza), Rossi, Cappelletti, Bertasi, Bertoldi (15’ pt Bonamini), Boni, Cailotto, Brito (13’st Ceretta), Fiumicetti, Lici (34’ st Berardo). All. Orfei.

Arbitro:MarcoTarghetta di Castelfranco Veneto

Reti:12' Fantin, 23’ Cappelletti, 88' Semenzato, 90’ Scapin Thomas

Ammoniti: Tresoldi