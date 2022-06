Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano saluta Thomas Scapin

Le 11 reti nel campionato Eccellenza girone A non sono passate inosservate e Thomas Scapin, dopo una grande stagione in casa Mestrino Rubano, spicca il volo approdando al Cartigliano in Serie D.

Un acquisto assolutamente funzionale per la squadra diretta dall'ex Padova Ferronato, che certifica la bontà dello scouting vicentino, che dopo aver sedotto Gianmarco Scapin, porta a casa anche il suo omonimo Thomas, in una doppia operazione che promette molto bene. Per l'ex Montebelluna il giusto riconoscimento, esaltato dal gioco offensivo e qualitativo di mister Bernardi.



Al Mestrino Rubano si aprono i casting per la successione, anche se l'obiettivo della società biancoazzurra è trattenere il forte Alberto Salata un altro anno nel padovano.