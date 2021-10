Eccellenza, girone A: prima vittoria casalinga per il Mestrino Rubano

Continua all'insegna della positività il cammino stagionale del Mestrino Rubano, capace di imporsi, nella sesta giornata del campionato Eccellenza girone A, con il risultato di 3 a 1 ai danni del Team Santa Lucia Golosine. Con questi 3 punti, i primi conquistati in casa, il Mestrino Rubano balza al sesto posti in classifica con 9 punti, ad appena due punti dal quarto posto occupato dalla Belfiorese.

La Cronaca

È una gara piena di occasioni da ambo i lati, ma a sbloccarla ci riesce il Mestrino Rubano sull'imbrunire della prima frazione. Il protagonista dei due minuti di fuoco di questo match è Salata. Prima il numero 11 patavino sfrutta l'assistenza di Scapin e scarica in rete un tiro di rara bellezza. Passano 60 secondi ed ecco il raddoppio, sempre a firma Salata. Questa volte il centravanti biancozzurro riesce a realizzare dopo un bel servizio di Fantin.

Nella ripresa il Mestrino congela il risultato con il 3 a 0. Questa volta è Salata a fungere da assistman e Scapin di sinistro non lascia scampo a Bonato. Con il match in ghiaccio, c'è tempo per cambi, ma soprattutto per la rete della bandiera dei veronesi con Elia, che sorprende Guadagnin e fissa il risultato sul definitivo 3 a 1. Adesso testa alla Coppa Italia, con l'impegno dei quarti di finale del 31 ottobre contro il Vigasio del Diablo, Pablo Granoche.

Ecco il tabellino della partita

MESTRINORUBANO FC: Guadagnin, Andreasi, Asoletti (16' s.t. Cavallini), Fantin, Meneghello G., Fortini (21' s.t. Villatora), Poli (21' s.t. Bassi), Tresoldi (34' s.t. Tagliapietra), Nalesso, Scapin, Salata (32' s.t. Paniconi). A disposizione: Carollo, Meneghello A., Ruzza, Pasinato. Allenatore: Massimo Bernardi

TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE: Bonato, Arduini, Anoardo (17' s.t. Ghirlanda), Angelico, Olivieri, Nardi (20' s.t. Padovani), Ambrosi (25' s.t. Zerlottin), Buniotto, Avesani, Elia, Bellamoli. A disposizione: Ceriani, Avesani, Scardoni, Ambrosio, Fezga, Perbellini. Allenatore: Andrea Scardoni

Arbitro: Andrea Venturato

Reti: 43', 44' Salata, 55' Scapin, 85' Elia