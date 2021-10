Eccellenza, girone A: Mestrino Rubano alla prova del Vigasio

Dopo due ottimi pareggi e la vittoria nella terza ed ultima giornata in Coppa Italia Eccellenza, di nuovo in campo il Mestrino Rubano. Allo Stadio Bertocco di Via Galileo Galilei di Mestrino arriva al corazzata del girone, il Vigasio. I veronesi, a quota 4 punti dopo 2 partite di campionato, sono la grande favorita del girone A e dispongono del migliore giocatore del girone, il centravanti ex Triestina, Chievo e Padova, Pablo Granoche. L'uruguaiano è reduce da una doppietta nell'ultima gara casalinga contro il Cornedo. Dai suoi gol passeranno gran parte delle fortune dei veronesi, senza dimenticare il suo partner d'attacco, il classe 2000 Tomasini, in rete al debutto contro il Vigasio.

Per mister Bernardi c'è da fare la conta con gli acciaccati. Nassivera, Piva, Salata e Poli sono in dubbio in vista di domenica. L'impatto con la realtà dell'Eccellenza per il Mestrino Rubano è stato positivo. Ora bisogna proseguire su questa strada.

Calcio d'inizio alle ore 15.30 domenica 3 ottobre.

L'arbitro della gara allo Stadio N.Faccioli di Mozzecane è il Signor Michele Liviero di Vicenza, assistito da Luca Zanin di Vicenza e Nereo Sandri di Schio (Vi).