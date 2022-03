Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano vola, abbattuto anche il Team S.Lucia

Quattro vittorie in poco meno di venti giorni fanno risplendere il sole nel Mestrino Rubano, capaci di piegare con un netto 3 a 0 in trasferta l'ultima in classifica, il Team Santa Lucia Golosine. I padovani si portano a 30 punti in classifica, addirittura al sesto posto. Senza il blackout di due mesi e mezzo a cavallo tra novembre e gennaio, chissà di che campionato staremo parlando per i ragazzi di mister Bernardi. Tutta esperienza utile per il prossimo anno.

LA CRONACA

L'equilibrio delle prime fasi della gara, si spezza al 18' quando Salata si inventa una conclusione alla Del Piero e con un meraviglioso tiro a giro infilza Bonato all'incrocio. Per l'esterno 1999, ennesima magia della sua stagione. I padroni di casa non ci stanno e almeno nella prima frazione rendono dura la partita ai padovani, sempre ordinati e ben disposti in campo. Nella ripresa, da squadra matura, il Mestrino Rubano chiude il match. Avviene tutto in dieci minuti e il protagonista è Thomas Scapin. Al 47' inventa un tocco preciso sul secondo palo, mentre al 55' si traveste da Superpippo Inzaghi e in area di rigore non lascia scampo a Bonato. Nel finale i veronesi ci provano, ma Guadagni fa buona guardia e porta a casa un altro clean sheet.

Il tabellino della gara del veronese:

Team S.Lucia Golosine : Bonato (39’st Borin), Arduini, Ghirlanda, Padovani, Viola, Tomelleri (39’st Castioni), Bersan (26’st Gaspari), Nardi, Avesani (9’st Faccini), Gomes, Perbellini. All. Longafeld

Mestrino Rubano: Guadagnin, Andreasi, Asoletti (27’st Cavallini), Fantin (39’st Semenzato), Meneghello, Racu, Salata (19’st Nalesso), Tresoldi, Scapin T. (30’st Paniconi), Scapin G. (25’st Crivellin), Bassi. All. Bernardi

Arbitro: Calzolari di Albenga

Reti: 18’ Salata, 47', 55' Thomas Scapin