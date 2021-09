Eccellenza, girone A: il match di domani del Mestrino Rubano

Dopo il pareggio alla prima giornata contro il Valgatara, torna in campo il Mestrino Rubano in trasferta contro il Mozzecane. Arbitro della gara il signor Rossini di Vicenza

?Trasferta domani in provincia di Verona contro il Calcio Mozzecane, una delle neopromosse del girone, per il Mestrino Rubano, girone A dell'Eccellenza. Una gara che nasconde insidie, ma che può essere affrontata con la fiducia giusta dai ragazzi di mister Bernardi. Soprattutto alla luce del buon pareggio casalingo ottenuto contro il Valgatara, una delle big del girone, che la scorsa annata ha sfiorato la promozione in Serie D fino a pochi minuti dal termine dell'ultima partita della stagione. Dalla parte veronese c'è da riscattare il debutto traumatico in categoria, dopo il 3 a 0 subito in trasferta contro il Team Santa Lucia Golosine.

L'arbitro della gara allo Stadio N.Faccioli di Mozzecane è il Signor Mattia Rosini di Vicenza, assistito da Alex Zambon di Schio (Vi) e Nereo Sandri di Vicenza.

Calcio d'inizio alle ore 15.30.