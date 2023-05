Eccellenza, girone A: mister Antonelli (Albignasego) «Una salvezza soddisfacente, anche se sofferta»

Il sorriso è quello di una persona sollevata, conscia di avere compiuto un'altra impresa. La seconda salvezza di fila di Mister Antonelli con l'Albignasego è un capolavoro di visione e realismo, tempra e sofferenza. Un premio per un tecnico poco reclamizzato, ma in grado di sapere fare - spesso - di necessità virtù. Arte tutta italiana quest'ultima, che in Antonelli convive felicemente con l'obbligo di fare risultato rispettando un budget spesso inferiore rispetto a tante pari categoria e una squadra molto giovane, con tutti i pro e i contro del caso. «Quello di soffrire fino alla fine è un po' il mio destino, nella mia vita nessuno mi ha mai regalato nulla. Questa salvezza è una soddisfazione grande e i ragazzi se la stra meritano», sottolinea il tecnico dell'Albignasego. «Potevamo salvarci prima? Inducbbio, abbiamo fatto nel girone di ritorno degli errori e siamo stati sfortunati in alcune occasioni. Ci siamo inguaiati da soli, ma nelle ultime due partite abbiamo reagito da grande squadra».

Eppure dopo un girone d'andata in zona playoff, che cosa è successo nel ritorno? «Abbiamo fatto tantissimi errori in fase finalizzativa, molti in più rispetto il girone d'andata. Le prestazioni, in fondo, ci sono sempre state, penso alle gare contro Academy Plateola, Ambrosiana o La Rocca Altavilla. Fino a dicembre siamo stati più fortunati, poi meno, fermo restando che salvarci prima dell'ultima giornata. Da questa stagione mi porto a casa grandissime lezioni per il futuro. In questa stagione sento che abbiamo fatto 4 anni in 1. Dentro e fuori dal campo, da un punto di vista gestionale e tattico. Come si dice spesso 'dagli errori si impara'».

Contro l'Eurocassola, un po' il manifesto del suo calcio mister Antonelli. Ennesimo sistema di gioco diverso (4-3-3 ndr.), ennesimo 11 completamente rivoluzionato, con la solita squadra dall'età media molto giovane in campo (22,3 media età ndr). «Abbiamo provato tante 'minestre'. Eravamo partiti con l'idea di giocare con il 3-5-2, poi siamo passati al 3-4-2-1, poi siamo andati al 4-2-3-1, il 4-3-3 l'abbiamo fatto almeno due o tre volta in stagione. È stato molto allenante trovare sempre nuove soluzioni, anche a causa dei tanti infortuni. Oltre le gambe, mi sento di dire che abbiamo allenato anche la testa dei giocatori. Nell'ultima fase della stagione abbiamo inserito dei giovani interessanti provenienti dalla Juniores per iniziare a vedere il futuro».

Ti vedi all'Albignasego anche l'anno prossimo? «Sono stato talmente immerso nell'obiettivo salvezza, che non ho pensato ad altro prima di oggi. Ora riconosco che il momento di ragionare e valutare a mente fredda. Sono legatissimo ad Albignasego, tanto come società, quanto come ambiente. Per il futuro non escludo nulla, poi si devono capire tante cose da parte mia, del club. È una piazza a cui sono molto legato e che mi piacerebbe portare sempre più in alto».

Il momento più bello? «Il filotto di 5 vittorie di fila nel girone d'andata, che hanno portato grande esaltazione nell'ambiente».

E il più complesso della stagione? «Forse la sconfitta a Pozzonovo. Eppure, esattamente come l'anno scorso dopo Scardovari, la squadra ha preso lo slancio. Dalle ceneri mi piace sempre trovare qualcosa».

Che voto dai alla stagione? «6,5 perché abbiamo raggiunto la salvezza con una squadra giovane. Abbiamo fatto 47 punti, non sono pochi. Per come sono fatto io, avrei voluto fare di più».