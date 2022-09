Eccellenza, girone A: mister Bernardi (Mestrino Rubano) "Molto arrabbiato per i primi 20' dei miei ragazzi"

C'è ancora tanta amarezza, nell'immediato post gara in casa Mestrino Rubano. La sconfitta contro la Belfiorese in inferiorità numerica, non va proprio giù a mister Bernardi. Queste le sue parole dallo stadio Bertocco:

"Avevo raccomandato alla mia squadra di prestare particolare attenzione all'esuberanza fisica della Belfiorese e invece nei primi 20' ci hanno sovrastato in tutto. Abbiamo giocato in punta di piedi e non nascondo che mi sono parecchio arrabbiato a fine primo tempo. Lo sapevamo e dovevamo essere più pronti. Dopo il gol subito abbiamo reagito. Meglio nel secondo tempo, rispetto al primo, dove abbiamo tirato di più verso la porta. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma anche dopo il gol subito, con ancora tempo a disposizione, abbiamo preso la traversa. Capitano giornate così. Sono soddisfatto di quanto ho visto nella ripresa. Con Tamponi abbiamo guadagnato in fisicità, poi è sempre questione di smarcarsi, di passarsi bene la palla, di occupare bene gli spazi. Sulla sinistra abbiamo creato qualche problema alla Belfiorese e siamo andati dentro più volte, ma per fare gol serve tirare in porta, cosa che in questo momento ci viene faticoso fare. Sono arrabbiato per i primi 20'. Non siamo stati pronti e la colpa è mia. Ne parlerò con i ragazzi, perché in questa partita dovevamo portare a casa almeno un punto. In vista di mercoledì chiederò l'intensità vista nella ripresa. Cerchiamo di recuperare le energie e sono convinto che chi sceglierò, saprà farsi trovare pronto."