Eccellenza, girone A: mister Primavera (Pozzonovo) "Siamo giovani, ma dobbiamo stare sempre sul pezzo"

Non un grandissimo avvio stagionale per il Pozzonovo del nuovo tecnico Primavera. Complice anche il turno di riposo già effettuato, la classifica dei ragazzi della Bassa Padovana recita appena un punto in classifica. La sconfitta in trasferta contro il forte Unione La Rocca Altavilla certifica una volta di più il grande livellamento verso l'alto dell'Eccellenza di quest'anno. Per il Pozzonovo ci sarà bisogno di aumentare i giri del motore per mettersi in marcia verso il traguardo salvezza. Queste le parole del tecnico Gianni Primavera:

«Nel primo tempo abbiamo retto bene la loro pressione e siamo andati al riposo ancora a reti inviolate – afferma l'allenatore biancazzurro – Nella ripresa l’equilibrio è stato rotto da un eurogol di Mattioli, che personalmente reputo uno dei giocatori più forti dell’intera categoria. Purtroppo mentalmente abbiamo mollato e ci siamo ripresi solo quando ormai il risultato era segnato. È chiaro che ci sono delle lacune su cui lavorare: siamo una squadra giovane, che ha bisogno di essere sempre “sul pezzo” per non pagare caro ogni errore. Sul piano dell’impegno non posso dire nulla, perché i ragazzi in settimana lavorano benissimo. Evidentemente dobbiamo dare ancora di più, a partire già da domenica».