Eccellenza, girone A: mister Primavera (Pozzonovo) "Mi conforta la reazione dei miei dopo il rigore sbagliato"

Mister Gianni Primavera commenta con lucidità e un pizzico di amarezza l’1-1 contro il Garda del suo Pozzonovo, ancora a caccia della prima vittoria nel girone A del campionato Eccellenza: ha strappato in pieno recupero dopo aver fallito un minuto prima un calcio di rigore.

«Sarebbe stata una beffa incredibile. È stata una partita pressoché dominata, in cui ci siamo ritrovati sotto per l’unico tiro in porta concesso ai nostri avversari: un tiro arrivato all’ultimo minuto del primo tempo e, per di più, passato attraverso una selva di gambe. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto e ci siamo messi in campo con uno schieramento super offensivo: la squadra ha continuato a spingere fino a conquistare il rigore del possibile 1-1 proprio al novantesimo, che purtroppo abbiamo calciato fuori. Lì è uscita l’ennesima dimostrazione d'orgoglio dei ragazzi, che hanno pareggiato al 92’ portando a casa almeno un punto. Per ammissione dello stesso allenatore del Garda, avremmo sicuramente meritato la vittoria. Il risultato è ovviamente una mezza delusione, ma mi conforta il fatto che non abbiamo mai mollato. Nemmeno dopo aver sbagliato un calcio di rigore al novantesimo. Errore che, sul piano psicologico, avrebbe potuto pesare come un macigno».