Eccellenza, girone A: mister Vito Antonelli (Albignasego) "Umiltà ed ambizione non ci devono mai mancare"

Tre punti e la migliore prestazione stagionale in uno scontro diretto con una concorrente per salvarsi. Non poteva esserci turno infrasettimanale migliore per mister Antonelli, tecnico dell'Albignasego ripartito con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite. Queste le sue parole in esclusiva a Padova Oggi:

"Siamo ripartiti nei risultati. Contro la Belfiorese abbiamo messo in campo un grande ritmo e tanta cattiveria, soprattutto nel primo tempo. Voglio comunque sottolineare un fatto: anche durante le sconfitte abbiamo giocato bene, senza raccogliere risultati. La nostra forza è stata superare la tempesta, senza abbassare la testa. Il chiodo a volte bisogna batterlo un po' di più per farlo entrare. In queste settimane lo abbiamo fatto e dal pareggio con l'Altavilla ci siamo rimessi a posto. Non abbiamo fatto nulla di che, ma possiamo fare di più.

I numeri dicono che ne abbiamo vinte sei in casa su sette. Solo un caso? Non credo. La verità è che mi piace trasferire nei ragazzi senso di appartenenza a questi colori. L'Albignasego viene prima di ogni cognome dietro la maglia. Il Montagna è casa nostra. Durante la settimana mangiamo qua, siamo accolti e coccolati in tutto e per tutto. La vicinanza del settore giovanile, spesso presente tra gli spalti con un tifo caldo e rumoroso, ci aiuta. Dobbiamo maturare fuori casa, manca solo il risultato in quel caso. Spero arrivino presto.

A Zanforlini bisogna fare i complimenti perché è stato il migliore in campo. La difesa a 4 è stata un'intuizione dell'ultimissimo minuto, perché Dubaz all'ultimo contrasto in rifinitura ha alzato bandiera bianca. Il 4-4-2 mi sembrava la cosa più intelligente da adottare in questa situazione.

Con Mugnai e Paganin siamo stati molto oculati. Guardiamo ogni aspetto del calciatore e dell'essere umano, su come si può unire nel gruppo. Sono entrambi dei ragazzi strepitosi, ma non tirano mai indietro la gamba.

Da qui al 18 dicembre voglio fare più punti possibili. Umiltà ed ambizione non ci devono mai mancare. Vediamo dove arriviamo a dicembre e poi capiremo che campionato affronteremo da gennaio in poi."