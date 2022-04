Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano sull'ottovolante, Montorio schiantato

Ottava vittoria di fila per il Mestrino Rubano, che con un gol per tempo piega il Montorio con un netto 2 a 0 in trasferta. Prova di forza, nervi e passione quella messa in campo dagli uomini di Bernardi, che blindano il quarto posto e si dimostrano la squadra più in forma del girone di ritorno del raggruppamento A. Poco da dire sul Montorio, già ampiamente salvo e scarico di stimoli.

LA CRONACA

Dodici minuti e la gara è subito in discesa per i padovani. Venturini scambia con Semenzato, con quest'ultimo prontissimo a mettere il pallone in mezzo. Staravachi respinge corto proprio su Thomas Scapin che da pochi passi segna il momentaneo uno a zero Caputi al 22' richiama i riflessi di Guadagnin, mentre al 38' Vesentini colpisce addosso sempre al portiere ospite. Nella ripresa, fotocopia del primo tempo, arriva il gol dopo dieci minuti di gioco, con una bellissima punizione di Salata che toglie le ragnatele alle spalle di Maragna. Quest'ultimo nega a Salata il piacere del bis, con una super deviazione in angolo su un bel tiro del numero 11 del Mestrino Rubano. La gara scorre senza nulla da dire sino al fischio finale. Unico sussulto, l'espulsione per doppia ammonizione del subentrato Tarullo. Degno epilogo, di un pomeriggio da dimenticare per i veronesi.

Ecco il tabellino di Montorio:

Montorio: Maragna. Staravachi (1’ st Meneghelli), Campobello, Giacomi, Zocca, Antolini (35’ st Menini), Lavagnoli (24’ st Dalla Mura), Tanaglia, Vesentini, Caputi (13’ st Tarullo), Bonetti (40’pt Brizzi). All. Paese.

Mestrino-Rubano: Guadagnin, Venturini, Andreasi, Fantin (21’st Ruzza), Meneghello, Villatora, Semenzato (39’ st Crivellin), Bassi (23’ st Poli). Scapin T. (31’ st Nalesso), Scapin G., Salata. All. Bernardi.

Arbitro: Cazzavilla di Vicenza

Reti: 12’ Scapin T., 55' Salata

Espulso: 94' Tarullo per doppia ammonizione