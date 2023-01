Eccellenza, girone A: Pozzonovo sempre più giù, scatto in avanti del Montorio

La cura Tentoni non funziona e il Pozzonovo incassa la seconda sconfitta in due partite dirette dall'ex tecnico dell'Arcella. Per i padovani continua il periodo difficile e anche nello scontro diretto nel veronese contro il Montorio la luce resta spenta. Due reti in avvio di primo tempo, un'altra ad inizio ripresa e i biancoazzurri vanno al tappetto. La situazione in classifica resta disperata, ancora di più alla luce della vittoria del Castelnuovo DG in casa del Mestrino Rubano. I punti di distanza per raggiungere l'ultimo posto disponibile per la zona playout sono 5, ma per esserne fuori completamente sono ben 12.

Pronti via e Antolini al 1' porta avanti gli uomini di Cherobin. Il Pozzonovo è completamente sotto choc e cinque minuti dopo incassa il raddoppio. Cecco crea, N'Ze realizza e per il Montorio è già due a zero in sei minuti. Cecco colpisce il palo al 9', Maragna toglie dal fondo della rete un tacco di Volpini al 16', mentre otto minuti dopo Maragna vola sulla punizione di Volpini. Gherardo e Cortella impegnano ancora il portiere veronese, ma dopo sette minuti dall'inizio del secondo tempo ecco il definitivo colpo del ko padovano. Dal Sasso per Lavagnoli, con quest'ultimo pronto ad insaccare dal limite alle spalle dell'incolpevole Belluco.

Questo il tabellino della gara di Montorio:

MONTORIO-POZZONOVO 3-0

MONTORIO: Maragna, Dal Sasso, Brighente, Toffali, N’Ze, Meneghelli, Lavagnoli (19’ s.t. Bonetti), Tomè (27’ s.t. Orlandi), Vesentini, Antolini (34’ s.t. Tanaglia), Cecco (43’ s.t. Menini). A disp. Hrabar, Quagiotto, Giacomi, Zambelli, Zocca. All. Michele Cherobin.

POZZONOVO: Belluco, Calì, Marzola, Badiello (6’ s.t. Vita), Gallina, Artuso, Gherardo (6’ s.t. Franchin), Benucci, Volpini, Gallo (28’ p.t. Violato), Cortella. A disp. Vanzato, Convento, Bertipaglia, Capuzzo, Bellon. All. Davide Tentoni.

ARBITRO: Checchin di Mestre.

RETI: 1’ p.t. Antolini, 6’ p.t. N’Ze, 7’ s.t. Lavagnoli.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Maragna, Tomè, Orlandi e Volpini. Recuperi: 1’ e 4’