Eccellenza, girone A: un pareggio d'oro per Mestrino Rubano e Villafranca

Dopo otto vittorie consecutive il Mestrino Rubano trova un pareggio di grande prestigio e soddisfazione contro la capolista del girone A, il Villafranca di mister Corghi. 1-1 il risultato finale e i veronesi festeggiano il matematico accesso ai playoff tra delle prime classificate per salire in Serie D, mentre i padovani confermano la loro magnifica attuazione del girone di ritorno e mantengono la quarta posizione in classifica, resistendo dall'assalto della Belfiorese staccata solo di un punto. Chissà senza la crisi di fine autunno-inizio inverno come sarebbe potuta essere la stagione dei ragazzi di Bernardi. Di certo la base per un campionato da protagonisti l'anno prossimo e per aspirare a

LA CRONACA

La pressione è tutta dalla parte dei veronesi, con i padovani abili a giocare palla a terra e con buona scioltezza. Le migliori occasioni nei primi quarantacinque minuti sono per il Mestrino Rubano, anche se il Villafranca all'inizio si affaccia dalle parti di Guadagnin con Cibin, palo scheggiato al 3' e Ballarini con un colpo di testa centrale al 7'. Anderloni è chiamato ad un'uscita alla Neuer per impedire a Salata di trovare il vantaggio al 18', mentre al 36' sempre il numero 11 del Mestrino Rubano è troppo generoso e anziché tirare in porta, va di assist verso i suoi compagni al centro dell'area. Il gol è nell'aria e arriva al 41'. Cestaro fa un errore da matita rossa e spiana la strada per Salata. L'11 patavino viene steso da Anderloni ed è calcio di rigore. Thomas Scapin dal dischetto è una sentenza e al 42' porta avanti i suoi. Nella ripresa il Villafranca migliora la qualità della sua manovra con l'ingresso di Cecco e al 71' è un suo lancio per lo scatenato Cibin a provocare l'espulsione di Venturini. Sulla punizione seguente, Guadagnin fa quello che può sulla conclusione proprio di Cecco, ma il tap-in di Amoh è imparabile. La superiorità numerica veronese dura tre minuti, perché al 74' Cibin riceve il secondo giallo. Salata al 90' costringe Anderloni ad un'altra super parata, ma alla fine il punto è di platino per il Villafranca e tutto sommato soddisfacente per Villatora e compagni.

Ecco il tabellino della gara di Mestrino:

MESTRINO RUBANO: Guadagnin, Venturini, Andreasi (88' Cavallini), Fantin, Meneghello Gianluca, Villatora, Semenzato, Tresoldi, Scapin Thomas (85' Poli), Scapin Gianmarco (75' Bassi), Salata. All. Bernardi

VILLAFRANCA: Anderloni, Gardini, Amoh, Cestaro (46' Abate), Chinellato (65' Cecco), Maccarone, Cibin, Fornari, Ballarin (79' Tomè), Malvasi (75' Quagliotto), Cannoletta (54' Ratti). All. Corghi

Arbitro: Kurti di Mestre

Reti: 42' rig. Thomas Scapin, 72' Amoh

Espulsi: 71' Venturini per fallo da ultimo uomo, 74' Cibin per doppia ammonizione

Ammoniti: Andreasi, Villatora, G.Scapin, Maccarone, Cibin