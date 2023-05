Eccellenza, girone A: orgoglio Pozzonovo, Ambrosiana al tappeto

Il Pozzonovo, nonostante la matematica retrocessione, regala un pomeriggio di gioia ai suoi tifosi imponendosi per 2 a 1 sulla seconda in classifica, l'Ambrosiana. Un risultato di pregio, che parzialmente diluisce la tristezza per la retrocessione in Promozione dopo 12 stagioni in Eccellenza.

Mister Tentoni non ha paura e lancia molti giovani della juniores, che ripagano il mister con prestazioni maiuscole. Da segnalare su tutti il classe 2005 Leonardo Venturini, saracinesca su cui edificare il futuro della squadra in Promozione. I gol arrivano tutti nel primo tempo. Al 38' Et Tahiry sblocca la gara con un colpo di testa da palla inattiva. L'Ambrosiana rimette in sesto il match esattamente due minuti dopo con Giordano, ma al 42' Gallo incrocia di destro uno splendido filtrante di Bertipaglia.

Questo il tabellino della gara.

POZZONOVO-AMBROSIANA 2-1

POZZONOVO: Venturini, Bellon, Ruggero (12’ s.t. Violato), Benucci (33’ s.t. Favero), Artuso, Gallina, Et Tahiry (44’ s.t. Zerbetto), Badiello, Gallo, Bertipaglia (12’ s.t. Biancato), Marzola (33’ s.t. Cortella). A disp. Vanzato, Gherardo, Capuzzo, Colò. All. Davide Tentoni.

AMBROSIANA: Spiazzi, Luscietti (9’ s.t. Rubino), Lonati, Arvia, Trinchera, Bokoko, Forestan (23’ s.t. Sadif), Prandini (23’ s.t. Barreiro), Chesini, Giordano (36’ s.t. Bianchi), Miccichè. A disp. Mora, Dall’Agnola, Maragno, Maffezzoli. All. Paolo Corghi.

ARBITRO: Zaccheria di Legnago.

RETI: 38’ p.t. Et Tahiry, 40’ p.t. Giordano, 42’ p.t. Gallo.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammonito Giordano. Recuperi: 2’ e 4’.