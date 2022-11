Eccellenza, girone A: vince il Bassano, Pozzonovo a testa alta

Domenica stregata per il Pozzonovo di Gianni Primavera, che contro una delle favorite del girone, il Bassano di Glerean, gioca una buona gara di qualità e personalità, ma si ritrova con zero punti in tasca e tanti complimenti forse fine a se stessi.

Il maggiore tasso tecnico dei singoli del Bassano ha fatto la differenza, come spesso succede a questi livelli. La rete di Chia intorno al quarto d'ora è il chiaro avviso della giornata complessa in quel di Pozzonovo. Il momentaneo pareggio di Gallo, preceduto dalla traversa colta in precedenza da Volpini, sono la dimostrazione che il Pozzonovo è vivo e lotta in ogni angolo di campo.

La rete di Bounafaa in avvio di ripresa stordisce i padroni di casa, che nella ripresa non riescono a bucare la diga viecentina. Il Pozzonovo resta fermo a 11 punti, il progetto tecnico di Glerean, dopo una lunga gestazione, inizia a vedere le prime luci.

Questo il tabellino della gara:

POZZONOVO-BASSANO 1-2

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry (33’ s.t. Agostini), Artuso, Benucci, Di Bari, Convento, Badiello (29’ s.t. Bertipaglia), Gherardo (29’ s.t. Franchin), Gallo, Volpini, Poncia (42’ s.t. Zerbetto). A disp. Vanzato, Calì, Gallina, Violato, Colò. All. Gianni Primavera.

BASSANO: Costa, Zanata (14’ s.t. Cunico), Marchiori, Peotta, Pellizzer, Sanzovo, Chia (29’ s.t. Cavalli), Perosin, Lukanovic, Bounafaa, Gashi (18’ s.t. Ovoyo). A disp. Amatori, Zuin, Salata, Reato, Sandrini, Bruno. All. Ezio Glerean.

ARBITRO: Manzini di Verona.

RETI: 12’ p.t. Chia, 40’ p.t. Gallo, 6’ s.t. Bounafaa.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Gallo, Et Tahiry, Volpini, Pellizzer, Gashi, Marchiori, Ovoyo e Lukanovic. Recuperi: 1’ e 4’.