Eccellenza, girone A: Pozzonovo avanti con il cuore, Belfiorese sconfitta

Nandor Benucci è l'uomo della provvidenza del Pozzonovo. Il suo tacco a 5' dalla fine regala una vittoria fondamentale per il Pozzonovo di Tentoni nello scontro salvezza con la Belfiorese. Ora la situazione di classifica si fa interessante: il penultimo posto è ad una sola lunghezza, mentre il terzultimo posto occupato dal Garda è a soli 3 punti.

I veronesi vanno avanti due volte e in entrambi i casi vengono ripresi. Menegazzi trasforma il primo penalty di giornata al 37', ma il Pozzonovo non ci sta e in avvio di ripresa con Cortella, sempre dal dischetto trova l'1-1. Siamo al 51'. Iniziano quattro minuti di completa locura. Camparmò rimette avanti la Belfiorese al 53', ma Volpini è una sentenza al 55' e tutto torna in partita 2-2. Tutto sembra andare verso un pareggio che serve poco ad entrambe, ma è nei minuti finale che il Pozzonovo dimostra di avere più fame. Gallo si fa murare da Tebaldi a botta sicura, Benucci no. È festa nella Bassa Padovana. La salvezza resta un'impresa difficile, ma dopo la rimonta sulla Belfiorese un anelito di speranza c'è.



Questo il tabellino della gara:



POZZONOVO-BELFIORESE 3-2

POZZONOVO: Vanzato (19’ p.t. Belluco), Et Tahiry, Violato, Convento (17’ s.t. Benucci), Di Bari, Gallina, Gallo, Favero, Franchin (22’ s.t. Calì), Volpini, Cortella (33’ s.t. Marzola). A disp. Badiello, Bertipaglia, Vita, Artuso, Gherardo. All. Davide Tentoni.

BELFIORESE: Tebaldi, Montolli, Abbate, Laperni, Andreis, Ferrarese, Gugole (19’ s.t. Fiero), Nizzetto, Camparmò, Menegazzi, Rebbass (19’ s.t. Balde). A disp. Guglielmoni, Xibraku, Leoni, Marconi, Barozzi, Turrini, Pellegrini. All. Roberto Piuzzi.

ARBITRO: Zampieri di Rovigo.

RETI: 37’ p.t. Menegazzi (rigore), 6’ s.t. Cortella (rigore), 8’ s.t. Camparmò, 10’ s.t. Volpini, 39’ s.t. Benucci.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti mister Tentoni e Fiero. Recuperi: 2’ e 4’.