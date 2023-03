Eccellenza, girone A: Camisano corsaro a Pozzonovo, 3 a 1 per i vicentini

Sempre più giù. Il Pozzonovo cade in casa contro il Camisano e forse dice addio alla permanenza in Eccellenza. La matematica è ancora dalla parte degli uomini di Tentoni, ma le partite sono sempre meno e l'impresa assume contorni sempre più difficili e tendenti all'eroico.

E pensare che la serata inizia nel migliore dei modi, con i padroni di casa che passano al 7' al primo affondo: corner di Volpini dalla destra e zuccata vincente di Guido Cortella ad anticipare Corà. Gli uomini di Sabbadini non fanno una piega e al 22' pareggia con il solito Rej Volpato. Il pareggio galvanizza i vicentini che colpiscono tre pali con Rampazzo e due volte con Volpato.

Il primo tempo sembra incanalato sull’1-1, ma proprio all’ultimo secondo ecco il sorpasso del Camisano. Calcio da fermo di Anostini, Rampazzo in spaccata sigla l'1-2. Nella ripresa c'è spazio anche per il tris, sempre con Rampazzo, abile in tap in a bucare l'incolpevole Belluco.

Questo il tabellino della gara:

POZZONOVO-CAMISANO 1-3

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry, Calì (34’ p.t. Violato), Convento (9’ s.t. Gherardo), Gallina, Di Bari, Marzola, Favero, Gallo, Volpini (27’ s.t. Bertipaglia), Cortella. A disp. Venturini, Benucci, Badiello, Biancato, Zerbetto, Artuso. All. Davide Tentoni.

CAMISANO: Corà, Anostini, Midolati (17’ s.t. Maistrello), Pavan, Colman Castro, Campesan, Faggin, Giaretta, Volpato, Luisotto (42’ s.t. Bigarella), Rampazzo. A disp. Filotto, Chimento, Nardi, Cristofani, Sciancalepore, Fiorese, D’Anna. All. Massimiliano Sabbadin.

ARBITRO: Nannelli di Valdarno.

RETI: 7’ p.t. Cortella, 22’ p.t. Volpato, 47’ p.t. e 26’ s.t. Rampazzo.

NOTE: Spettatori 180 circa. Ammoniti Volpini, Cortella, Gallo, Gherardo, Maistrello e Favero. Angoli: 4-6. Fuorigioco: 0-3. Recuperi: 3’ e 4’.