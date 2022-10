Eccellenza, girone A: tornado Clivense, niente da fare per il Pozzonovo

Il cuore e il carattere non bastano al Pozzonovo contro la forza e la prepotenza tecnica della Clivense di mister Allegretti, nella settima giornata del campionato Eccellenza girone A. Il perentorio 3 a 0 dei veronesi è la dimostrazione plastica della potenza di Florian e compagni. Poco da dire sul Pozzonovo, incapace di trovare le contromisure alla Clivense in tutta la gara.

Dopo un tempo, il primo, in grande equilibirio, la Clivense sblocca la gara ad inizio ripresa con Iaquinta, per arrotondare con Venitucci ed Errichiello tra il 71' e il 78'. Del Pozzonovo nessuna traccia. La classifica non è delle migliori e nel prossimo turno c'è uno scontro salvezza da non sbagliare in casa della Belfiorese.

Questo il tabellino della gara di Pozzonovo:

POZZONOVO-CLIVENSE 0-3

POZZONOVO: Vanzato, Gallina (27’ s.t. Gallo), Artuso, Benucci (13’ s.t. Badiello), Di Bari, Convento (41’ s.t. Calì), Et Tahiry, Gherardo, Poncia, Volpini (32’ s.t. Agostini), Bertipaglia (13’ s.t. Boscain). A disp. Belluco, Agostini, Calì, Violato, Badiello, Boscain, Franchin, Gallo, Ruiz. All. Gianni Primavera.

CLIVENSE: Pavoni, Rossitto, Penazzi, Bragagnolo (44’ s.t. Momodu), Baleato, Tobanelli, Cibin, Cissè (19’ s.t. Rossato), Florian (34’ s.t. Romano), Venitucci (41’ s.t. Zanini), Iaquinta (28’ s.t. Errichiello). A disp. Dal Bosco, Massella, Romano, Zanini, Momodu, Errichiello, Rossato, Veronesi. All. Riccardo Allegretti.

ARBITRO: Crivellaro di Legnago.

RETI: 4’ s.t. Iaquinta, 26’ s.t. Venitucci, 33’ s.t. Errichiello.

NOTE: Spettatori 400 circa. Ammoniti Cissè, Poncia, Cibin, Benucci, Tobanelli, Boscain ed Errichiello. Angoli: 2-3. Fuorigioco: 1-2. Recuperi: 2’ e 4’