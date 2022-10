Eccellenza, girone A: ci pensa Rizzieri, il Pozzonovo sconfigge di misura l'Eurocassola

Prima vittoria in campionato per il Pozzonovo di Gianni Primavera, che conquista tre punti pesantissimi piegando per 1-0 l'ambiziosa Union Eurocassola. Successo prezioso per i biancazzurri, che salgono al quartultimo posto del girone A di Eccellenza agganciando lo Schio.

Gara ostica e a tratti agnositca, con una leggera preferenza per i vicentini nella prima parte, crollati a livello fisico nelle ripresa. E qui si può e si deve applaudire il Pozzonovo, che a differenza delle scorse settimane ha saputo tenere duro e trovato la zampata vincente con Jacopo Rizzieri a metà della ripresa.

Questo il tabellino della gara di Pozzonovo:

POZZONOVO-UNION EUROCASSOLA 1-0

POZZONOVO: Belluco, Gallina, Artuso (28’ s.t. Calì), Benucci (13’ s.t. Gallo), Di Bari, Convento, Et Tahiry, Rizzieri (32’ s.t. Ruiz), Franchin (13’ s.t. Gherardo), Pavan, Poncia. A disp. Vanzato, Violato, Badiello, Bertipaglia, Boscain. All. Gianni Primavera.

UNION EUROCASSOLA: Fantoni, Lando (33’ s.t. Kostandini), Todesco (16’ s.t. Rossi), Michelon, Libralato, Vigo (42’ s.t. Gallonetto), Giovanni Gheno (24’ s.t. Bonaldo), Murataj, Lazzarotto, Fagan (24’ s.t. Parise), Meneghetti. A disp. Bragagnolo, Marchesan, Luca Gheno, Bertoncello. All. Marco Fabbian.

ARBITRO: Gironi di Verona.

RETE: 22’ s.t. Rizzieri.

NOTE: Spettatori 250 circa. Angoli: 2-4. Fuorigioco: 3-4. Ammoniti Fagan, mister Gianni Primavera, Vigo e Poncia. Recuperi: 2’ e 5’.