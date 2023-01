Eccellenza, girone A: Pozzonovo, la speranza salvezza c'è dopo il 3 a 0 sul Garda

Il Pozzonovo riprende fiato e torna alla vittoria quasi 100 giorni dopo l'ultima affermazione datata 30 ottobre 2022. Nello scontro salvezza con il Garda, gli uomini di Tentoni si impongono per 3 a 0 grazie ad un secondo tempo maiuscolo e alla linea verde della squadra. Franchin apre e poi Gherardo con una doppietta, riportano i biancoblu a -4 dal penultimo posto occupato dalla Belfiorese e a -6 proprio dal Garda, al momento quart'ultimo. Tre punti di importanza capitale per i biancazzurri, che interrompono una striscia negativa composta da due pareggi e soprattutto 12 sconfitte. Il prossimo incontro, la trasferta di Eurocassola, ci dirà di più se questo Pozzonovo è definitvamente in via di guarigione o questa vittoria è solo uno squarcio di luce in una stagione tempestosa.

Dopo un primo tempo a reti complesso, in cui Pozzonovo e Garda si studiano, la gara si stappa nella seconda frazione. Merito di Franchin, lesto nel depositare in porta un diagonale sul palo di Cortella. Il vantaggio mette le ali ai biancoblu, ben guidati in mezzo al campo dal nuovo acquisto Favero. Gherardo al 62' trova la sua prima rete stagionale e venti minuti dopo si ripete su assist del giovanissimo Convento.



Questo il tabellino della gara.

POZZONOVO-GARDA 3-0

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry, Calì, Gherardo, Gallina, Benucci, Marzola (14’ s.t. Convento), Favero, Franchin (29’ s.t. Vita), Volpini (14’ s.t. Gallo), Cortella (50’ s.t. Bertipaglia). A disp. Belluco, Violato, Badiello, Artuso. All. Davide Tentoni.

GARDA: Carletti, Montresor, Chiappini (22’ s.t. Marini), Begalli, Donkor, Turrini (34’ s.t. Merci), Zoccatelli (44’ s.t. Battistoli), Bresaola (42’ s.t. Toffali), Farias, Forgia, Aloisi (3’ s.t. Bridi). A disp. Bianchi, Andreoli, Zampini, Galazzini. All. Luca Bozzini.

ARBITRO: Liviero di Vicenza.

RETI: 5’ s.t. Franchin, 17’ s.t. e 37’ s.t. Gherardo.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulsi al 25’ s.t. mister Bozzini per proteste, al 40’ s.t. Donkor per doppia ammonizione e al 48' s.t. Battistoli per proteste. Recuperi: 2’ e 6