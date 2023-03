Eccellenza, girone A: Pozzonovo un pari che serve a poco con la Pescantina Settimo

Squadra in casa

Squadra in casa Pozzonovo

E alla fine è un altro pari per il Pozzonovo di Davide Tentoni, che nello scontro diretto con la Pescantina Settimo non va al di là di uno striminzito 0-0 che muove la classifica pochissimo. Un pareggio a reti bianche insipido per i biancazzurri, che restano all’ultimo posto del gruppo «A» di Eccellenza a -2 dal Garda e a -3 dalla Belfiorese: sono cinque, ad oggi, le lunghezze di ritardo dalla zona-playout.

Con la posta in palio molto alta, la gara ha vissuto di fiammate. Tanto possesso palla per i padovani, ma con poche occasioni, tutte concentrate nella ripresa. Gherardo, tra i migliori, ci ha provato un paio di volte, ma sempre con poca incisività. Un pari che serve a poco ad entrambe, con il Pozzonovo attesa dall'impegno infrasettimanale contro il Camisano di Sabbadin.

Il tabellino della gara:

POZZONOVO-PESCANTINA SETTIMO 0-0

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry, Violato (1’ s.t. Calì), Benucci (23’ s.t. Badiello), Di Bari, Artuso (1’ s.t. Gallina), Marzola, Favero, Bertipaglia (17’ s.t. Gherardo), Volpini, Cortella (12’ s.t. Gallo). A disp. Venturini, Fiocco, Convento, Vanzato. All. Davide Tentoni.

PESCANTINA SETTIMO: Boschini, Brunelli (1’ s.t. Colella), Rossi, Cailotto, Moretto, Bertoldi (28’ s.t. Bertasi), Vicentini (22’ s.t. Cappelletti), Zamboni, Schults, Manconi (44’ s.t. Berardo), Jackson Taye (39’ s.t. Anselmi). A disp. Ferro, Iurato, Zoppi, Boni. All. Giovanni Orfei.

ARBITRO: Scomparin di San Donà di Piave.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso a fine gara Colella per doppia ammonizione. Ammoniti Violato, Gallo, Di Bari, Volpini, Schults e Colella. Recuperi: 2’ e 4’