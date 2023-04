Eccellenza, girone A: il Pozzonovo riparte dal ds Marzola

In attesa di capire quando verranno disputate le ultime due giornate di campionato, la decisione del Collegio Giudicante del Coni dovrebbe arrivare il 27 aprile, in casa Pozzonovo si inizia a pianificare la prossima stagione. Il primo tassello è stato già piazzato con il rinnovo del direttore sportivo Carlo Marzola, che continuerà nel suo lavoro di responsabile dell’area tecnica biancazzurra.

Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali biancoblu: «Dopo la retrocessione ho chiesto alla società di valutare la mia posizione, perché da guida dell’area tecnica è giusto prendersi le dovute responsabilità – le parole dello storico d.s padovano – Il fatto che mi abbiano rinnovato la fiducia è motivo di orgoglio e soddisfazione e ripartiremo insieme per un cammino da protagonisti. La volontà è quella di fare le cose per bene per provare a tornare subito in Eccellenza. Non sarà facile, perché il livello sarà altissimo considerando anche la retrocessione della Piovese e la promozione del Rovigo: ma faremo del nostro meglio per allestire una rosa in grado di puntare alle posizioni di vertice». Dopo 13 anni in Eccellenza, una caduta che fa male, ma anche sfortunata. «Sapevamo che sarebbe stato un anno difficile. Credo che in Italia non ci sia nessun campionato con cinque retrocessioni: una scelta, a mio modo di vedere, davvero scellerata. Fino a quando abbiamo avuto l’organico al completo, ce la siamo giocata ed eravamo in linea con le aspettative: poi abbiamo avuto due fratture, quattro crociati e un menisco che ci hanno messo in ginocchio. A dicembre abbiamo cercato di intervenire sul mercato, ma non sempre le ciambelle escono col buco. Resta comunque la consapevolezza di averle provate tutte: se parti con quattro attaccanti e a fine ottobre ne hai già persi tre per l’intera stagione, poi diventa dura per chiunque. L’emblema è Jacopo Rizzieri: si è fatto male in preparazione, è rientrato segnando un gol da tre punti, alla seconda partita ha preso una traversa e conquistato un rigore e si è rotto il crociato. La stessa gara in cui rientrava Volpini dopo una frattura al gomito e in cui abbiamo perso pure Pavan».

E per un direttore sportivo confermato, un allenatore a caccia di conferma, come mister Tentoni, che sottolinea come ci siano i giovani per fare bene fin da subito anche nel prossimo campionato di Promozione. «A Pozzonovoci sono dei giovani davvero molto bravi. E già questo, in chiave futura, è un bel punto di partenza», il pensiero dell’allenatore biancazzurro. «A prescindere dalla retrocessione, vogliamo finire il campionato in modo dignitoso. Mancano le ultime due gare e, come sempre, venderemo cara la pelle fino in fondo. Il rinnovo di Carlo è un importantissimo segnale e faccio i complimenti alla società. Il direttore rappresenta sempre il primo tassello del progetto: proseguire nel segno della continuità dimostra la grande voglia del club di programmare e ripartire. Con Carlo posso dire di essermi trovato molto bene, perché c’è tanta sintonia e abbiamo delle “vedute” molto simili. Pozzonovo è una bellissima realtà, di sicuro tra le migliori della mia lunga carriera: ho trovato delle persone genuine e positive, un ambiente strepitoso sul piano umano. Una retrocessione logicamente fa male, ma credo si possano comunque ricavare degli insegnamenti utili. Da parte nostra ce l’abbiamo sempre messa tutta e siamo usciti da ogni campo con l’onore delle armi: forse conta poco, ma per chi fa sport è un aspetto che vale tanto. Purtroppo la squadra è stata falcidiata da una serie di infortuni davvero pesanti, che hanno ristretto la rosa in un periodo cruciale della stagione, per di più a mercato chiuso. L’Eccellenza è un campionato lungo, difficile e stressante: specie considerando i tanti turni infrasettimanali previsti quest’anno. Per come la vedo io, se vuoi affrontarla bene devi avere almeno due giocatori per ruolo. Gli infortuni non ce l’hanno permesso, ma credo che comunque siano state messe delle buoni basi per il futuro: parlo soprattutto per la disponibilità e l’impegno dei ragazzi e per la crescita importante sul piano della mentalità».