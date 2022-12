Eccellenza, girone A: Pozzonovo ancora ko, gode lo Schio

Nona sconfitta stagionale per il Pozzonovo di Gianni Primavera contro uno Schio molto fisico e che si conferma una delle compagini più in forma di queste ultime settimane del girone A del campionato Eccellenza. i che anche contro lo Schio paga dazio nell’ennesima gara stregata di questo girone di andata.

Match spigoloso, tirato, in cui a fare la differenza sono state le individualità. Quelle in quota Schio fanno il nome di Marco Roveretto, autore del primo gol di giornata al 20', e di Massimiliano Giusti, il protagonista del raddoppio al 23'. Tre minuti di follia che sono costati caro alla squadra di Primavera. La reazione c'è stata, i nuovi acquisti inizano a ingranare, come nel caso dell'argentino Leandro Vita, ma il gol della speranza è arrivato solo al 79', con un altro argentino, Braian Volpini.

Tempo per piangersi addosso ora non c'è, perché giovedì 8 dicembre si torna nuovamente in campo, sempre in casa con uno scontro salvezza decisivo contro il Virtus Cornedo di Calgaro.

Questo il tabellino della gara:

POZZONOVO-SCHIO 1-2

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry (24’ s.t. Agostini), Artuso, Benucci, Di Bari, Convento, Gallo, Badiello (9’ s.t. Gherardo), Franchin, Volpini, Vita. A disp. Vanzato, Calì, Gallina, Violato, Bertipaglia, Boscain, Marzola. All. Gianni Primavera.

SCHIO: Ayoub, Dall’Igna (27’ p.t. Shehu), Forte, Matteo Prosdocimi, Sartore, Yarboye, Giusti (49’ s.t. Rech), Pizzolato, Gumiero (36’ s.t. Ciscato), Popovic (24’ s.t. Ferretto), Roveretto. A disp. Rovizzi, Tommaso Prosdocimi, Xamin, Stamenkovic, Primucci. All. Stefano Pozza.

ARBITRO: Martucci di Verona.

RETI: 20’ p.t. Roveretto, 23’ p.t. Giusti, 34’ s.t. Volpini.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Et Tahiry, Artuso, Benucci, Di Bari, Gallo, Vita, Gherardo, Giusti e Ciscato. Recuperi: 3’; 5’.