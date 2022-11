Eccellenza, girone A: male il Pozzonovo, gode il Valgatara

Altra domenica da dimenticare per il Pozzonovo di Gianni Primavera, sconfitto per due a zero sul suo campo da un Valgatara cinico e pragmatico. Un gol per tempo e i veronesi risalgono in classifica, mettendo tre punti tra loro e la zona playout. Al contrario il Pozzonovo è sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere con solo 12 punti in 13 gare.

Leso e Caia sono i marcatori della contesa, rispettivamente 32' e 93'. Nel mezzo tanto Pozzonovo, vero, apparso però decisamente sterile in avanti. Il grave infortunio di Poncia sta privando di Primavera del suo uomo gol, ma dai vari Franchin, Gallo e Volpini, si può e si deve aspettarsi di più. Anche oggi le migliori occasioni di marca biancoblu sono arrivate da palla da ferma con Et Thairy - incornata alta sopra la traversa - e con gli assoli di Volpini e Franchin.

Urge ripartire, magari già dal derby della prossima settimana in trasferta contro il lanciatissimo Albignasego di mister Antonelli.

Questo il tabellino di Pozzonovo:

POZZONOVO-VALGATARA 0-2

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry, Artuso, Badiello (18’ s.t. Bertipaglia), Di Bari, Calì (1’ s.t. Convento), Gallo, Benucci (42’ s.t. Gallina), Franchin, Volpini, Gherardo (1’ s.t. Agostini). A disp. Vanzato, Violato, Boscain. All. Gianni Primavera.

VALGATARA: Rossi, Matiz, Padovani, Filippini, Foroni, Pisani, Rambaldo (34’ s.t. Caia), Mancini (34’ s.t. Testi), Porcelli, Fittà (29’ s.t. Aldrighetti), Leso (29’ s.t. Begalli). A disp. Cecchini, Cottini, Giacopuzzi, Zantedeschi, Tonolli. All. Matteo Lallo.

ARBITRO: Targhetta di Castelfranco Veneto.

RETI: 32’ p.t. Leso, 48’ s.t. Caia.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Mancini, Aldrighetti e Porcelli. Angoli: 11-3. Fuorigioco: 2-2. Recuperi: 2’ e 4’.